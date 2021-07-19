"Львов" должен открывать сезон в чемпионате Украины.

Во "Львове" зафиксирована вспышка коронавируса перед стартом нового сезона Украинской Премьер-лиги.

Об этом в Twitter сообщил журналист телеканалов "Футбол 1,2,3" Игорь Бурбас.

В клубе было выявлено сразу 15 положительных тестов. 11 из них - у футболистов, 4 - у тренеров.

Еще у пяти человек есть повышенная температура.

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Таким образом, старт УПЛ оказался под угрозой срыва. Именно "Львов" должен сыграть в матче-открытии турнира против "Мариуполя". Матч запланирован на 23 июля.

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С нового сезона чемпионат Украины расширен до 16 участников. Команды сыграют в два круга.

Из первой лиги в УПЛ поднялись "Верес", "Черноморец" и "Металлист-1925".

Вместо "Олимпика", который снялся с чемпионата, в сезоне выступит "Минай".

Чемпионский титул будет защищать "Динамо" Киев.

Был утвержден календарь первого круга УПЛ.

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Автор: Антон Дударь