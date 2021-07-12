Украинская Премьер-лига утвердила даты и время начала матчей 1-го тура.
На данный момент в расписании нет матча "Динамо", так как киевляне на старте сезона должны были играть с "Олимпиком", но донецкий клуб снялся с чемпионата.
Календарь 1-го тура был опубликован на официальном сайте УПЛ.
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23 июля (пятница)
19.30. "Львов" - "Мариуполь"
24 июля (суббота)
17.00. "Верес" - "Колос"
19.30. "Шахтер" - "Ингулец"
25 июля (воскресенье)
17.00. "Металлист-1925" - "Рух"
19.30. "Заря" - "Александрия"
19.30. "Десна" - "Черноморец"
26 июля (понедельник)
19.30. "Ворскла" - "Днепр-1"
Украинская Премьер-лига 2021-2022: что нужно знать
- С нового сезона чемпионат Украины расширен до 16 участников. Команды сыграют в два круга.
- Из первой лиги в УПЛ поднялись "Верес", "Черноморец" и "Металлист-1925".
- Кто заменит в турнире "Олимпик", на данный момент неизвестно.
Чемпионский титул будет защищать "Динамо" Киев.
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