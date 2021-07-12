Чемпионат Украины по футболу возобновится 23 июля.

Украинская Премьер-лига утвердила даты и время начала матчей 1-го тура.

На данный момент в расписании нет матча "Динамо", так как киевляне на старте сезона должны были играть с "Олимпиком", но донецкий клуб снялся с чемпионата.

Календарь 1-го тура был опубликован на официальном сайте УПЛ.

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23 июля (пятница)

19.30. "Львов" - "Мариуполь"

24 июля (суббота)

17.00. "Верес" - "Колос"

19.30. "Шахтер" - "Ингулец"

25 июля (воскресенье)

17.00. "Металлист-1925" - "Рух"

19.30. "Заря" - "Александрия"

19.30. "Десна" - "Черноморец"

26 июля (понедельник)

19.30. "Ворскла" - "Днепр-1"

Украинская Премьер-лига 2021-2022: что нужно знать

С нового сезона чемпионат Украины расширен до 16 участников. Команды сыграют в два круга.

Из первой лиги в УПЛ поднялись "Верес", "Черноморец" и "Металлист-1925".

Кто заменит в турнире "Олимпик", на данный момент неизвестно.

Чемпионский титул будет защищать "Динамо" Киев.

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Автор: Антон Дударь