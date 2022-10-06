Анатолий Трубин 11 раз спас свою команду в поединке против мадридского "Реала".

Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин сделал 19 сейвов в трех стартовых турах группового этапа Лиги чемпионов.

21-летний украинец является лидером турнира сезона 2022/23 по этому показателю.

11 сейвов вратарь сделал в матче с "Реалом" (1:2), 7 - во время встречи с "Селтиком" (1:1), 1 - в игре с "Лейпцигом" (4:1).

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В тройку лучших по числу сейвов также вошли голкипер "Аякса" Ремко Пасвейер (16) и вратарь "Рейнджерс" Аллан Макгрегор (15).

Напомним, что ранее Трубин попадал в символическую сборную 2021 года среди игроков моложе 20 лет. Transfermarkt оценивает Трубина в 8 миллионов евро.

В сезоне 2020-2021 Анатолий попадал в символическую сборную недели в Лиге чемпионов. Сейв украинского вратаря был включен в число лучших сейвов ЛЧ 2020-2021.

Добавим, что группу F с 9 очками в активе возглавляет "Реал". "Шахтер" с 4 баллами остался вторым. "Лейпциг" набрал три балла и занимает третью позицию, а "Селтик" с 1 очком занимает последнее место.

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