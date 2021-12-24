Молдавский "Шериф" продлил контракт с украинским тренером Юрием Вернидубом.
Об этом сообщает официальный сайт "Шерифа".
Новое соглашение рассчитано до конца 2024 года. Предыдущее истекало летом 2022-го.
"У главного тренера нашей первой команды Юрия Николаевича Вернидуба начинается новое временное исчисление. ФК "Шериф" официально объявляет о том, что между сторонами достигнута договоренность, после чего руководство клуба и Юрий Вернидуб поставили подписи под договором, который продлил соглашение до конца 2024 года", - говорится в сообщении "Шерифа".
Напомним, ранее Вернидуб намекал, что был бы не против поработать в более именитом клубе. На днях СМИ также сообщали, что украинский специалист получил привлекательное предложение из Саудовской Аравии.
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Юрий Вернидуб: карьера в "Шерифе"
- Вернидуб возглавил "Шериф" в декабре 2020 года. По итогам сезона 2020-2021 украинский тренер привел "Шериф" к чемпионскому титулу, а также вышел в финал национального кубка, где уступил.
- В этом сезоне Вернидуб впервые в карьере выступал в Лиге чемпионов. На пути к групповому этапу "Шериф" преодолел четыре раунда квалификации.
- Под руководством украинца "Шериф" стал первым молдавским клубом, который прошел в групповой этап ЛЧ.
- На групповом этапе "Шериф" стал настоящей сенсацией. Команда Вернидуба смогла набрать 7 очков в одной группе с "Реалом", "Интером" и "Шахтером" (победа над мадридцами и 4 очка в двух играх с "горняками") и занять третье место.
- "Шериф" пробился в плей-офф Лиги Европы и стал первым молдавским клубом, который сыграет в весенней части еврокубков.