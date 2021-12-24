Молдавский "Шериф" развенчал слухи о возможном уходе тренера.

Молдавский "Шериф" продлил контракт с украинским тренером Юрием Вернидубом.

Об этом сообщает официальный сайт "Шерифа".

Новое соглашение рассчитано до конца 2024 года. Предыдущее истекало летом 2022-го.

"У главного тренера нашей первой команды Юрия Николаевича Вернидуба начинается новое временное исчисление. ФК "Шериф" официально объявляет о том, что между сторонами достигнута договоренность, после чего руководство клуба и Юрий Вернидуб поставили подписи под договором, который продлил соглашение до конца 2024 года", - говорится в сообщении "Шерифа".

Напомним, ранее Вернидуб намекал, что был бы не против поработать в более именитом клубе. На днях СМИ также сообщали, что украинский специалист получил привлекательное предложение из Саудовской Аравии.

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Юрий Вернидуб: карьера в "Шерифе"