Тренер "Шерифа" расстроен, что ни одному из представителей Украины не удалось пробиться в евровесну.

Бывший главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб, который сейчас возглавляет молдавский "Шериф", поделился своим мнением о результатах выступлений украинских клубов на международной арене.

Украинский спеицалист расстроен результатами "Динамо", "Шахтера" и "Зари" в нынешнем сезоне еврокубков, по результатам которого ни один из представителей Украины не смог обеспечить себе евровесну.

"Я очень расстроен, что "Динамо", "Шахтер" и "Заря" очень мало в этом году взяли очков. И вы знаете, что в следующем году уже будет без выхода команды непосредственно в группу, а будут бороться за то, чтобы туда попасть – так же, как и мы. Только мы с первого раунда, допустим, они будут с третьего, по моему мнению, и по плей-офф, поэтому я думаю, что будет очень нелегкая игра", - отметил Вернидуб в эфире FMF TV.

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Все три украинских клуба потеряли шансы на евровесну уже после пяти туров. "Динамо", "Шахтер" в пяти матчах Лиги чемпионов смогли набрать только по одному очку. "Заря" в Лиге конференций набрала 6 баллов за 5 игр, но этого не хватило, чтобы пробиться в плей-офф турнира.

"Динамо" занимает последнее место в группе с "Баварией", "Барселоной" и "Бенфикой". Киевляне смогли не проиграть только "Бенфике" (0:0 в первом круге).

"Шахтер" останется последним в квартете с "Реалом", "Интером" и "Шерифом". "Шахтер" единственный балл набрал в матче первого круга против "Интера" (0:0).

"Заря" в Лиге конференций занимает третье место в группе с "Буде-Глимтом", "Ромой" и ЦСКА София. Свои 6 очков луганский клуб заработал в противостояниях с ЦСКА София, выиграв дважды у болгарского клуба. Все остальные игры подопечные Виктора Скрипника проиграли.

Автор: Владимир Медяник