Александр Зинченко и Влада Седан в этом году стали родителями / фото instagram.com/zinchenko_96
Полузащитник сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко в сети поздравил с днем рождения свою жену Владу Седан.
Известной телеведущей исполнилось 26 лет.
На своей странице в Instagram Зинченко опубликовал совместное фото с супругой и публично признался в любви.
"С днем рождения, моя королева. Я очень сильно тебя люблю", - написал футболист.
instagram.com/zinchenko_96
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Зинченко и Седан: как создавалась семья
- О романе Александра Зинченко и телеведущей Влады Седан стало известно в июне 2019-го, когда футболист поцеловал любимую в прямом эфире.
- Зинченко сделал предложение Седан на стадионе, а свадебную церемонию пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.
- Торжественное событие прошло в Киеве 24 августа 2020 года, о чем сообщила сама невеста.
- Позже Зинченко разместил на своей странице в Instagram свадебный клип.
- 1 августа Зинченко и Седан стали родителями - у них родилась дочь. Девочку назвали Ева.