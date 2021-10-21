Телеведущей Владе Седан исполнилось 26 лет.

Полузащитник сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко в сети поздравил с днем рождения свою жену Владу Седан.

Известной телеведущей исполнилось 26 лет.

На своей странице в Instagram Зинченко опубликовал совместное фото с супругой и публично признался в любви.

"С днем рождения, моя королева. Я очень сильно тебя люблю", - написал футболист.

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Автор: Антон Дударь