Хабиб Нурмагомедов обнял на снимке Александра Зинченко.

Украинский футболист английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко опубликовал совместные фото с бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

Зинченко сделал соответствующее сообщение в Instagram.

Хавбек сборной Украины встретился с Нурмагомедовым 3 октября во время поединка чемпионата Англии между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" (2:2).

"Было приятно смотреть игру и общаться с тобой, Хабиб Нурмагомедов", - напечатал Зинченко.

33-летний Хабиб - экс-чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в легком весе до 70 килограммов. Россиянин объявил о завершении карьеры в марте 2021 года.

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Автор: Артем Будрин