Яркая битва грандов: Ливерпуль и Ман Сити не определили победителя в зрелищном матче АПЛ (видео)

"Горожане" дважды отыгрывались во втором тайме.

В 7-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" принимал "Манчестер Сити". Матч завершился вничью. Во втором тайме "красные" дважды выходили вперед, но гости оба раза смогли отыграться. Украинец Александр Зинченко участия в матче не принимал из-за травмы. "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" - 2:2 Читайте такжеЗинченко не поможет сборной Украины в ближайших матчах квалификации ЧМ-2022 Голы: Салах, 59, 76 - Фоден, 69, де Брюйне, 81 "Ливерпуль": Алиссон, Милнер (Гомес, 78), Матип, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Джонс, Салах, Жота (Фирмино, 68), Мане "Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу, Силва, Родри, де Брюйне, Жезус, Фоден, Грилиш (Стерлинг, 66) Видео голов АПЛ: положение команд После семи туров в турнире лидирует "Челси" - у "синих" в активе 17 очков.

"Ливерпуль" идет вторым, набрав 15 очков.

Далее сразу у четырех команд в активе 14 очков. Это "Ман Сити", "Манчестер Юнайтед", "Эвертон" и "Брайтон". Автор: Антон Дударь

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