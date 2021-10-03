В 7-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" принимал "Манчестер Сити". Матч завершился вничью.
Во втором тайме "красные" дважды выходили вперед, но гости оба раза смогли отыграться.
Украинец Александр Зинченко участия в матче не принимал из-за травмы.
"Ливерпуль" - "Манчестер Сити" - 2:2
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Голы: Салах, 59, 76 - Фоден, 69, де Брюйне, 81
"Ливерпуль": Алиссон, Милнер (Гомес, 78), Матип, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Джонс, Салах, Жота (Фирмино, 68), Мане
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу, Силва, Родри, де Брюйне, Жезус, Фоден, Грилиш (Стерлинг, 66)
Видео голов
АПЛ: положение команд
- После семи туров в турнире лидирует "Челси" - у "синих" в активе 17 очков.
- "Ливерпуль" идет вторым, набрав 15 очков.
- Далее сразу у четырех команд в активе 14 очков. Это "Ман Сити", "Манчестер Юнайтед", "Эвертон" и "Брайтон".