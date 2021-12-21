Александр Зинченко помог "Ман Сити" одержать разгромную победу.

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в символическую сборную по итогам 18-го тура АПЛ.

Сборную тура представил портал WhoScored на основании оценок игроков в матчах.

За матч против "Ньюкасла" Зинченко получил оценку 8,1 и в символической сборной занял место на левом фланге.

Напомним, Зинченко отдал голевой пас на Рияда Мареза, а также поучаствовал в еще одной результативной атаке "Ман Сити", выполнив предголевую передачу.

"Сити" в этом матче удалось одержать победу со счетом 4:0.

Отметим, что в символическую сборную тура попали еще шесть игроков "Манчестер Сити".

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