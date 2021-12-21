Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в символическую сборную по итогам 18-го тура АПЛ.
Сборную тура представил портал WhoScored на основании оценок игроков в матчах.
За матч против "Ньюкасла" Зинченко получил оценку 8,1 и в символической сборной занял место на левом фланге.
Напомним, Зинченко отдал голевой пас на Рияда Мареза, а также поучаствовал в еще одной результативной атаке "Ман Сити", выполнив предголевую передачу.
"Сити" в этом матче удалось одержать победу со счетом 4:0.
Отметим, что в символическую сборную тура попали еще шесть игроков "Манчестер Сити".
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Александр Зинченко: карьера в "Ман Сити"
- Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году, но сперва был отдан в аренду в ПСВ, а в составе "горожан" дебютировал в октябре 2017 года.
- Летом 2018 года Зинченко пытался купить "Вулверхэмптон". "Ман Сити" был готов принять предложение "волков", однако украинец отказался от трансфера.
- В феврале 2019 года болельщики "Ман Сити" признали украинца лучшим игроком команды по итогам месяца.
- В составе "Сити" Зинченко трижды стал чемпионом АПЛ, четыре раза выиграл Кубок английской лиги, а также по разу - Кубок Англии и Суперкубок Англии.
- В сезоне 2020-2021 Зинченко вышел с "Ман Сити" в финал Лиги чемпионов, где "горожане" проиграли "Челси". При этом по итогам обоих полуфинальных матчей он попадал в символическую сборную недели в ЛЧ, а болельщики расхвалили украинца.
- В прошлом сезоне на счету украинца 2 ассиста в 32 матчах за "Сити" во всех турнирах. В текущем сезоне Зинченко провел за "горожан" 11 матчей - некоторое время он был травмирован.
- Контракт украинского футболиста с "горожанами" действует до 2024 года.