"Манчестер Сити" не заметил "Лидс" и продолжает лидировать в чемпионате Англии.

В рамках 17-го тура Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" принимал "Лидс". Команда Пепа Гвардиолы одержала разгромную победу.

"Сити" не пощадил соперника, забив семь безответных голов.

"Горожане" продлили выигрышную серию в АПЛ до семи игр и одержали свою самую крупную победу за последние два года.

Украинец Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и отыграл весь матч. Портал WhoScored поставил Зинченко оценку 7,8 - шестую лучшую в составе "горожан".

Читайте такжеУкраинский футболист Зинченко отдал голевой пас в матче Лиги чемпионов (видео)

"Манчестер Сити" - "Лидс" - 7:0

Голы: Фоден, 8, Грилиш, 13, де Брюйне, 32, 65, Марез, 49, Стоунз, 74, Аке, 77

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Диаш (Аке, 65), Ляпорт, де Брюйне, Родри (Фернандиньо, 56), Зинченко, Бернарду Силва (Гюндоган, 46), Марез, Грилиш, Фоден

"Лидс": Мелье, Даллас, Эйлинг, Льоренте, Фирпо (Драме, 73), Шаклтон (Клих, 39), Форшоу, Харрисон, Робертс, Рафинья, Джеймс (Гелхардт, 46)

АПЛ: положение команд

"Манчестер Сити" набрал 41 очко и лидирует в АПЛ, на 4 балла опережая "Ливерпуль" и на 5 - "Челси", у которых есть матч в запасе.

"Лидс", у которого в активе 16 очков, занимает 16-е место в таблице.

Автор: Антон Дударь