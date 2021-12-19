Украинец отыграл весь матч против "Ньюкасла".

Футболист сборной Украины Александр Зинченко отметился результативным действием в матче 18-го тура АПЛ против "Ньюкасла".

Зинченко вышел на поле с первых минут и провел на поле весь матч.

На 64-й минуте встречи он выполнил подачу в центр штрафной на Рияда Мареза, который сделал счет 3:0 в пользу "горожан".

Для Зинченко это первое результативное действие в АПЛ с февраля 2019 года, а также второй ассист во всех турнирах в текущем сезоне.

Зинченко также поучаствовал в первом голе "Ман Сити". Он отдал предголевой пас на Жоау Канселу.

"Ман Сити" в итоге разгромил соперника со счетом 4:0.

В этом матче "Сити" установил сразу два рекорда. "Горожане" стали первой командой, которая одержала 17 выездных побед в АПЛ в течение одного календарного года. Кроме того, "Ман Сити" стал первым клубом, который одержал 34 победы в АПЛ за год.

После 18 игр "Сити" лидирует в АПЛ.

"Ньюкасл" - "Манчестер Сити" - 0:4

Голы: Диаш, 5, Канселу, 27, Марез, 63, Стерлинг, 86

"Ньюкасл": Дубравка, Кларк, Ласселс, Альмирон (Хендрик, 80), Ритчи, Фрэйзер, Хэйден (Лонгстафф, 61), Уиллок (Сен-Максимен, 46), Мерфи, Уилсон, Жоэлинтон

"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Лапорт, Рубен Диаш (Стоунз, 70), Зинченко, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри (Фернандиньо, 68), Стерлинг, Марез (Палмер, 77), Габриэл Жезус

Видео ассиста Зинченко

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Александр Зинченко: карьера в "Ман Сити"

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году, но сперва был отдан в аренду в ПСВ, а в составе "горожан" дебютировал в октябре 2017 года.

Летом 2018 года Зинченко пытался купить "Вулверхэмптон". "Ман Сити" был готов принять предложение "волков", однако украинец отказался от трансфера.

В феврале 2019 года болельщики "Ман Сити" признали украинца лучшим игроком команды по итогам месяца.

В составе "Сити" Зинченко трижды стал чемпионом АПЛ, четыре раза выиграл Кубок английской лиги, а также по разу - Кубок Англии и Суперкубок Англии.

В сезоне 2020-2021 Зинченко вышел с "Ман Сити" в финал Лиги чемпионов, где "горожане" проиграли "Челси". При этом по итогам обоих полуфинальных матчей он попадал в символическую сборную недели в ЛЧ, а болельщики расхвалили украинца.

В прошлом сезоне на счету украинца 2 ассиста в 32 матчах за "Сити" во всех турнирах. В текущем сезоне Зинченко провел за "горожан" 11 матчей - некоторое время он был травмирован.

Контракт украинского футболиста с "горожанами" действует до 2024 года.

Автор: Антон Дударь