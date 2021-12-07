Украинец сделал первое результативное действие за "Ман Сити" в этом сезоне.

Полузащитник сборной Украины Александр Зичненко отметился голевой передачей в матче 6-го тура группового Лиги чемпионов "РБ Лейпциг" - "Манчестер Сити".

Зинченко вышел на поле с первых минут и отыграл весь матч.

На 76-й минуте встречи при счете 0:2 для "Сити" он прострелил на дальнюю штангу на Рияда Мареза, который замкнул передачу.

Это первое результативное действие для Зинченко в составе "Ман Сити" в этом сезоне.

Английский клуб в итоге потерпел поражение со счетом 1:2.

Портал WhoScored за этот матч поставил Зинченко оценку 7,1 - высший балл среди всех игроков "Ман Сити" наряду с Кевином де Брюйне.

Александр Зинченко: карьера в "Ман Сити"

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году, но сперва был отдан в аренду в ПСВ, а в составе "горожан" дебютировал в октябре 2017 года.

Летом 2018 года Зинченко пытался купить "Вулверхэмптон". "Ман Сити" был готов принять предложение "волков", однако украинец отказался от трансфера.

В феврале 2019 года болельщики "Ман Сити" признали украинца лучшим игроком команды по итогам месяца.

В составе "Сити" Зинченко трижды стал чемпионом АПЛ, четыре раза выиграл Кубок английской лиги, а также по разу - Кубок Англии и Суперкубок Англии.

В сезоне 2020-2021 Зинченко вышел с "Ман Сити" в финал Лиги чемпионов, где "горожане" проиграли "Челси". При этом по итогам обоих полуфинальных матчей он попадал в символическую сборную недели в ЛЧ, а болельщики расхвалили украинца.

В прошлом сезоне на счету украинца 2 ассиста в 32 матчах за "Сити" во всех турнирах. В текущем сезоне Зинченко провел за "горожан" лишь семь матчей - некоторое время он был травмирован.

Контракт украинского футболиста с "горожанами" действует до 2024 года.

Автор: Антон Дударь