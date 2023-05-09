Интересно, что в решающем матче "Ракув" уступил, но все равно получил трофей.

Украинский вингер Владислав Кочергин стал чемпионом Польши в составе "Ракува". Это стало известно по итогам матчей прошлого тура

В 31-м раунде "Эстраклясы" чемпионата "Ракув" уступил "Короне Кельце", однако в параллельном матче главный соперник команды украинца "Легия" тоже проиграла свой матч - "Погоню Щецин".

До конца первенства осталось три тура, а разрыв между командами составляет 11 очков. Это означает, что "Ракув" стал досрочным чемпионом Польши

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"Красные синие" завоевали этот титул впервые в своей истории. Ранее они становились обладателями лишь Кубка и Суперкубка Польши, но ни разу не побеждали в чемпионате.

Для Кочергина этот трофей стал третьим в его польской карьере. Ранее он по разу выиграл еще и вышеупомянутые Кубок и Суперкубок Польши.

Отметим, что недавно, 2 мая, "Ракув" и "Легия" встречались в финале Кубка Польши. Команда украинца в том поединке уступила в серии пенальти. Кочергин провел тогда все 120 минут матча.

Всего на счету полузащитника 10 голов и два ассиста в 42 встречах во всех турнирах этого сезона.

Кочергин выступает в составе "Ракува" с марта 2022-го года. Он перешел в польский клуб на правах свободного агента. До этого он играл в "Днепре" и "Заре". Также Кочергин в 2021-м году провел один матч за национальную сборную Украины.

Его контракт с "Ракувом" рассчитан до лета 2025-го года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 1,8 млн евро.

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