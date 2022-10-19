Владислав Кочергин стал главным героем своей команды в матче Кубка Польши.

Во вторник, 18 октября, в рамках 1/16 финала Кубка Польши по футболу "Ракув", цвета которого защищает украинец Владислав Кочергин, встретился с "Заглембе".

Матч завершился со счетом 0:1 в пользу команды украинского хавбека, которая и прошла в следующую стадию.

Единственный забитый мяч в компенсированное время на свой счет записал сам Кочергин. Футболист "Заглембе" потерял мяч у углового флажка. Игрок "Ракува" сместился поближе к центру и отдал под удар Кочергину. Украинец мощным ударом в одно касание отправил мяч в сетку ворот соперника.

"Заглембе" - "Ракув" - 0:1

Гол: Кочергин, 90+5

Видео гола:

Соперник "Ракува" в следующем раунде Кубка Польши станет известен после жеребьевки.

Добавим, что Владислав Кочергин выступал за "Днепр" и луганскую "Зарю", а весной этого года покинул чемпионат Украины и перешел в "Ракув" в статусе свободного агента. У полузащитника при этом есть в активе один матч за сборную Украины.

В активе 26-летнего игрока уже 21 поединок в сезоне, пять голов и одна результативная передача.

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