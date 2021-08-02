Роман Яремчук - игрок Бенфики / фото instagram.com/slbenfica
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук, который перешел в португальскую "Бенфику", выбрал себе игровой номер в новом клубе.
Фото были опубликованы в Instagram "Бенфики".
Яремчук будет выступать в футболке с №15.
"Бенфика" на YouTube опубликовала приветственный ролик с Яремчуком.
Также появилось видео с первой тренировки форварда.
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Роман Яремчук: карьера и достижения
- Яремчук дебютировал за киевское "Динамо" весной 2016 года, но в том же году отправился в аренду в "Александрию".
- Летом 2017 года форвард перешел в бельгийский "Гент". В составе бельгийского клуба украинец забил 61 гол и сделал 18 результативных передач в 152 матчах.
- Вместе с "Гентом" он становился серебряным призером чемпионата Бельгии в 2020 году. В сезоне 2020-2021 Яремчук стал лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии.
- За сборную Украины форвард провел 27 матчей, забив 10 голов. В том числе на его счету 2 гола на Евро-2020.