Украинский форвард Яремчук определился с игровым номером и приступил к тренировкам в Бенфике (фото, видео)

Украинский нападающий ранее подписал пятилетний контракт с лиссабонцами.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук, который перешел в португальскую "Бенфику", выбрал себе игровой номер в новом клубе. Фото были опубликованы в Instagram "Бенфики". Яремчук будет выступать в футболке с №15. "Бенфика" на YouTube опубликовала приветственный ролик с Яремчуком. Также появилось видео с первой тренировки форварда. Читайте также Процент для Динамо и огромные отступные: стали известны детали трансфера Яремчука в Бенфику Роман Яремчук: карьера и достижения Яремчук дебютировал за киевское "Динамо" весной 2016 года, но в том же году отправился в аренду в "Александрию".

Летом 2017 года форвард перешел в бельгийский "Гент". В составе бельгийского клуба украинец забил 61 гол и сделал 18 результативных передач в 152 матчах.

Вместе с "Гентом" он становился серебряным призером чемпионата Бельгии в 2020 году. В сезоне 2020-2021 Яремчук стал лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии.

За сборную Украины форвард провел 27 матчей, забив 10 голов. В том числе на его счету 2 гола на Евро-2020. Автор: Антон Дударь

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