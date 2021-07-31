Португальская "Бенфика" объявила о трансфере украинца.

Экс-форвард "Динамо" Роман Яремчук сменил клубную прописку.

Португальский топ-клуб "Бенфика" на официальном сайте сообщил о переходе украинского футболиста. Игрок подписал контракт на 5 лет.

"Гент" получит от "Бенфики" 17 млн евро. Клаусула Романа составит 100 млн евро. Яремчук с августа 2017 года выступал за "Гент". В составе бельгийской команды Роман забил 61 гол и сделал 18 ассистов в 152 матчах.

В составе сборной Украины Роман провел 29 матчей и забил 10 голов.

"Бенфика" в прошлом сезоне чемпионата Португалии финишировала на 3-м месте. В 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов португальцы сыграют против московского "Спартака".

Роман Яремчук: главное

Яремчук, который выступает в Бельгии с 2017 года, хотел покинуть "Гент" еще перед началом прошлого сезона, но клуб не стал отпускать игрока.

Зимой "Гент" получал конкретные предложения по трансферу форварда, но ответил отказом, поскольку хочет выручить не менее 20 миллионов евро.

В феврале стало известно, что Яремчук продлил контракт с "Гентом" до 2025 года.

Ранее сообщалось, что форвард попал в список трансферных целей лондонского "Арсенала". Недавно появилась информация, что в услугах Яремчука заинтересованы "Милан", "Вест Хэм" и "Вольфсбург".

Автор: Артем Будрин