Роман Яремчук / фото twitter.com/SLBenfica/

Экс-форвард "Динамо" Роман Яремчук сменил клубную прописку.

Португальский топ-клуб "Бенфика" на официальном сайте сообщил о переходе украинского футболиста. Игрок подписал контракт на 5 лет.

"Гент" получит от "Бенфики" 17 млн евро. Клаусула Романа составит 100 млн евро. Яремчук с августа 2017 года выступал за "Гент". В составе бельгийской команды Роман забил 61 гол и сделал 18 ассистов в 152 матчах.

В составе сборной Украины Роман провел 29 матчей и забил 10 голов.

"Бенфика" в прошлом сезоне чемпионата Португалии финишировала на 3-м месте. В 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов португальцы сыграют против московского "Спартака".

false
false

Читайте такжеЗатравленный за "нацизм" Зозуля официально нашел себе новый футбольный клуб

Роман Яремчук: главное

  • Яремчук, который выступает в Бельгии с 2017 года, хотел покинуть "Гент" еще перед началом прошлого сезона, но клуб не стал отпускать игрока.
  • Зимой "Гент" получал конкретные предложения по трансферу форварда, но ответил отказом, поскольку хочет выручить не менее 20 миллионов евро.

  • В феврале стало известно, что Яремчук продлил контракт с "Гентом" до 2025 года.

  • Ранее сообщалось, что форвард попал в список трансферных целей лондонского "Арсенала". Недавно появилась информация, что в услугах Яремчука заинтересованы "Милан", "Вест Хэм" и "Вольфсбург".

Автор: Артем Будрин