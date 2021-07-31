Экс-форвард "Динамо" Роман Яремчук сменил клубную прописку.
Португальский топ-клуб "Бенфика" на официальном сайте сообщил о переходе украинского футболиста. Игрок подписал контракт на 5 лет.
"Гент" получит от "Бенфики" 17 млн евро. Клаусула Романа составит 100 млн евро. Яремчук с августа 2017 года выступал за "Гент". В составе бельгийской команды Роман забил 61 гол и сделал 18 ассистов в 152 матчах.
В составе сборной Украины Роман провел 29 матчей и забил 10 голов.
"Бенфика" в прошлом сезоне чемпионата Португалии финишировала на 3-м месте. В 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов португальцы сыграют против московского "Спартака".
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Роман Яремчук: главное
- Яремчук, который выступает в Бельгии с 2017 года, хотел покинуть "Гент" еще перед началом прошлого сезона, но клуб не стал отпускать игрока.
- Зимой "Гент" получал конкретные предложения по трансферу форварда, но ответил отказом, поскольку хочет выручить не менее 20 миллионов евро.
В феврале стало известно, что Яремчук продлил контракт с "Гентом" до 2025 года.
Ранее сообщалось, что форвард попал в список трансферных целей лондонского "Арсенала". Недавно появилась информация, что в услугах Яремчука заинтересованы "Милан", "Вест Хэм" и "Вольфсбург".