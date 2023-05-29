"Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины.

С 28 по 29 мая были сыграны поединки 29-го тура украинской Премьер-лиги.

Центральным матчем тура была битва "Шахтера" и "Днепра-1", в которой решалась судьба чемпионского титула. "Горняки" одержали победу в этом сражении со счетом 3:0 и обеспечили себе досрочное чемпионство, однако завершилась встреча громким скандалом. В концовке поединка футболисты не справились со своими эмоциями и устроили массовую драку на поле. В результате арбитр встречи Катерина Монзуль показала шесть красных карточек.

"Заря" в этом туре победила "Александрию" в гостях и имеет реальные шансы побороться с "Днепром-1" за место в Лиге чемпионов.

Киевское "Динамо" в рамках 29-го тура уверенно разобралось с "Вересом".

Харьковский "Металлист" в этом туре потерпел поражение от "Миная" и досрочно вылетел в Первую лигу.

Среди других матчей, отметим победы "Кривбасса" против "Металлиста 1925" и "Ворсклы" против "Колоса", благодаря которым эти клубы все еще имеют шансы побороться за место в Лиге конференций.

Результаты матчей 29-го тура УПЛ

"Шахтер" - "Днепр-1" - 3:0

Голы: Бондаренко, 9, Сикан, 55, Степаненко, 59

Обзор матча:

"Александрия" – "Заря" – 0:2

Голы: Русин, 9, Булеца, 24

Обзор матча:

"Динамо" - "Верес" - 3:0

Голы: Рамирес, 49, Гармаш, 89, Волошин, 90+3

Обзор матча:

"Черноморец" - "Рух" - 1:3

Голы: Панькив, 45+2 (автогол) - Соломон-Отабор, 18, Климчук, 29, 63

Обзор матча:

"Металлист 1925" - "Кривбасс" - 0:2

Голы: Задерака, 46, Кораблин, 90+4

Обзор матча:

"Львов" - "Ингулец" - 0:2

Голы: Ковалев, 52, Ситало, 71

Обзор матча:

"Ворскла" – "Колос" – 2:0

Голы: Фелипе, 75, Скляр, 87

Обзор матча:

Турнирное положение команд в УПЛ после 29 туров

Донецкий "Шахтер" набрал 72 очка и занимает первое место в турнирной таблице. "Днепр-1" и "Заря" набрали по 64 балла и занимают второе и третье места соответственно. Четвертая строчка за "Динамо" - 59 баллов.

В зоне вылета находятся: "Ингулец" (13-е место, 31 очко), "Верес" (14-е место, 28 очков), "Металлист" (15-е место, 22 очка), "Львов" (16-е место, 13 очков).

Залючительный тур УПЛ будет сыгран в воскресенье, 4 июня.

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