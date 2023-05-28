Победу "горнякам" принесли голы Бондаренко, Сикана и Степаненко.

В воскресенье, 28 мая, состоялся поединок 29-го тура украинской Премьер-лиги, в котором донецкий "Шахтер" принимал "Днепр-1". В этой встрече решалась судьба чемпионского титула УПЛ.

Игра проходила на стадионе "Арена Львов" и завершилась уверенной победой "горняков" со счетом 3:0.

Подопечные Игора Йовичевича открыли счет в игре на 9-й минуте первого тайма - гол забил Артем Бондаренко.

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На 55-й и 59-й минутах "горняки" отправили еще два мяча в сетку ворот "Днепра-1", окончательно сняв все вопросы о победителе в этой игре. Голы забили Даниил Сикан и Тарас Степаненко.

В концовке встречи футболисты не справились со своими эмоциями и устроили массовую потасовку. В результате прямые красные карточки получили Назарина ("Шахтер"), Трубин ("Шахтер") и Пеглоу ("Днепр-1").

Шахтер - Днепр-1 - 3:0

Голы: Бондаренко, 9, Сикан, 55, Степаненко, 59

"Шахтер": Трубин, Конопля (Михайличенко, 31), Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко (Назарина, 84), Зубков (Швед, 84), Бондаренко, Судаков, Крыськив (Топалов, 70), Сикан (Келси, 70)

"Днепр-1": Рыбак, Пасич (Танчик, 74), Сарапий, Адамюк, Каплиенко (Хайнер, 62), Танковский (Когут, 66), Бланко (Рубчинский, 62), Гуцуляк (Лучкевич, 74), Пихаленок, Пеглоу, Довбик

Победа в этой игре позволила "Шахтеру" досрочно стать чемпионом Украины по футболу. "Горняки" набрали 72 очка и опережают "Днепр-1" на 8 баллов. Подопечные Александра Кучера идут на втором месте с 64 баллами. На третьей строчке в УПЛ идет "Заря", у которой также 64 очка.

Отметим, что "Шахтер" стал чемпионом Украины 14-й раз в своей истории. Самым титулованным клубом является киевское "Динамо", которое становилось чемпионом страны 16 раз.

В заключительном туре УПЛ "Шахтер" сыграет против полтавской "Ворсклы", а "Днепр-1" померяется силами с "Кривбассом". Матчи 30-го тура УПЛ состоятся 4 июня.

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