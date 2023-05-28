Судья матча показала пять красных карточек.

В воскресенье, 28 мая, состоялся центральный матч 29-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Шахтер" разгромил "Днепр-1" и досрочно стал чемпионом Украины.

В конце чемпионского матча футболисты команд не справились с эмоциями и устроили массовую драку на поле.

Все началось из грязного подката от хавбека "Шахтера" Егора Назарины против игрока "Днепра-1" Жуана Пеглоу. Бразилец не сдержался и набросился на футболиста "горняков", после чего на поле выбежали представители обеих команд и завязалась потасовка.

В ходе драки между футболистами игрок "Днепра-1" Рональд Матаррита мощным хуком справа рассек бровь Ярославу Ракицкому. Примечательно, что за этот удар футболист "Днепра-1" не был наказан арбитром.

В итоге арбитр встречи Катерина Монзуль показала 5 красных карточек за неспортивное поведение. Наказание получили три игрока "Шахтера" Назарина, Трубин и Бондарь, а также Пеглоу и Федорив из "Днепра-1".

Добавим, что из-за удаления Анатолия Трубина защитник "горняков" Ярослав Ракицкий вынужденно стал в ворота, потому что у "Шахтера" не осталось замен.

Продемонстрировать Ракицкому свои вратарские навыки не удалось, поскольку после возобновления матча прозвучал финальный свисток.

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