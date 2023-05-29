Победу киевскому клубу принесли голы Рамиреса, Гармаша и Волошина.

В понедельник, 29 мая, состоялся поединок 29-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Динамо" встречалось с "Вересом".

Игра проходила на стадионе "Авангард" (Ривне) и завершилась со счетом 3:0 в пользу киевского клуба.

Первый тайм команды сыграли без забитых голов. На старте второго тайма "бело-синие" вышли вперед - гол после передачи Александра Караваева забил Эрик Рамирес.

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На 88-й минуте "Верес" получил отличную возможность сравнять счет, но Шестаков не смог реализовать пенальти.

На 89-й минуте встречи Денис Гармаш забил после передачи Владислава Дубинчака и удвоил преимущество "бело-синих". В коменсированное время Назар Волошин отправил третий мяч в сетку ворот "Вереса" и установил финальный счет на табло.

"Динамо" - "Верес" - 3:0

Голы: Рамирес, 49, Гармаш, 89, Волошин, 90+3

"Динамо": Бущан, Караваев, Дячук, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Андриевский (Шапаренко, 77), Бенито, Кабаев (Волошин, 65), Буяльский (Царенко, 77), Рамирес (Гармаш, 65)

"Верес": Когут, Балан, Курко, Вовченко, Гагун, Клец (Годя, 73), Кучеров, Близниченко (В.Шарай, 66), С.Шарай (Лебеденко, 56), Г. Пасич (Дахновский, 73), Гайдучик (Шестаков, 66)

После 29 туров в активе "Динамо" 59 набранных очков. Киевский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ.

"Верес" остался с 28 баллами на 14-й позиции и рискует вылететь из элитного дивизиона.

В заключительном туре УПЛ "Верес" сыграет против "Ингульца", а "Динамо" встретится с "Металлистом 1925".

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