Игроки Динамо поздравили родной город с 1541-летием.

Футболисты "Динамо" трогательно поздравили киевлян с Днем города. Столице Украины исполняется 1541 год.

Видео с поздравлениями было опубликовано на официальной странице "бело-синих" в социальной сети Инстаграм.

Динамовцы в своем поздравлении процитировали строки известной песни "Як тебе не любити, Києве мій!", написанной в 1962 году Дмитрием Луценко. С 2014 года эта песня является официальным гимном Киева.

Участие в поздравлении приняли: Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Георгий Бущан, Николай Шапаренко, Владислав Ванат, Владислав Дубинчак, Денис Бойко и другие футболисты "Динамо".

Добавим, что "Динамо" в понедельник, 29 мая, сыграет поединок 29-го тура чемпионата Украины по футболу против "Вереса". Игра пройдет в Киеве на стадионе "Олимпийский". Начало встречи - в 15:00 по киевскому времени.

Напомним, после 28 туров в активе "бело-синих" 56 набранных очков. Киевляне занимают четвертое место в турнирной таблице УПЛ и сыграют в Лиге конференций в следующем сезоне.

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