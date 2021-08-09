Украинская Премьер-лига: результаты 3-го тура, таблица

Завершился третий тур чемпионата Украины по футболу.

С шестого по девятое августа прошли матчи 3-го тура чемпионата Украины. "Шахтер" неожиданно уступил "Александрии", а "Динамо" в центральном поединке тура обыграло "Зарю". Отметим, что противостояние между "Минаем" и "Колосом" перенесено из-за того, что клуб из Ковалевки 10 августа сыграет игру Лиги конференций. Результаты матчей "Ворскла" - ПФК "Львов" - 4:1 Голы: Кане, 2, Тилль, 11, Степанюк, 38, 69 - Довгий, 86 "Шахтер" - "Александрия" - 1:2 Голы: Корниенко, 15 - Третьяков, 6, Ковалец, 21 "Металлист 1925" - "Черноморец" - 3:2 Голы: Батюшин, 22, Голодюк, 64, Дубко, 66 (автогол) - Бугай, 17, 43 "Рух" - "Верес" - 2:1 Голы: Борячук, 6, Климчук, 10 - Шестаков, 39 "Днепр-1" - "Мариуполь" - 2:1 Голы: Довбик, 15, Назаренко, 30 - Вьюнник, 77 "Заря" - "Динамо" - 1:2 Голы: Фримпонг, 90+4 - Сирота, 17, Буяльский, 80 "Десна" - "Ингулец" - 2:0 Голы: Безбородько, 86, 90+1 Турнирная таблица Украинская Премьер-лига 2021-2022: главное Новый сезон в УПЛ стартовал 23 июля и продлится до 21 мая 2022 года. Чемпионат проводится в 31-й раз в истории.

С нового сезона УПЛ расширена до 16 участников. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.

Чемпионский титул в этом сезоне защищает "Динамо".

На этот момент лидирует в гонке бомбардиров форвард "Ворсклы" Руслан Степанюк - у него четыре гола в трех матчах. Автор: Артем Будрин

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