Лидер Динамо Виталий Буяльский забил победный гол в ворота Зари / фото ФК Динамо Киев

С шестого по девятое августа прошли матчи 3-го тура чемпионата Украины.

"Шахтер" неожиданно уступил "Александрии", а "Динамо" в центральном поединке тура обыграло "Зарю". Отметим, что противостояние между "Минаем" и "Колосом" перенесено из-за того, что клуб из Ковалевки 10 августа сыграет игру Лиги конференций.

Результаты матчей

"Ворскла" - ПФК "Львов" - 4:1

Голы: Кане, 2, Тилль, 11, Степанюк, 38, 69 - Довгий, 86

"Шахтер" - "Александрия" - 1:2

Голы: Корниенко, 15 - Третьяков, 6, Ковалец, 21

"Металлист 1925" - "Черноморец" - 3:2

Голы: Батюшин, 22, Голодюк, 64, Дубко, 66 (автогол) - Бугай, 17, 43

"Рух" - "Верес" - 2:1

Голы: Борячук, 6, Климчук, 10 - Шестаков, 39

"Днепр-1" - "Мариуполь" - 2:1

Голы: Довбик, 15, Назаренко, 30 - Вьюнник, 77

"Заря" - "Динамо" - 1:2

Голы: Фримпонг, 90+4 - Сирота, 17, Буяльский, 80

"Десна" - "Ингулец" - 2:0

Голы: Безбородько, 86, 90+1

Турнирная таблица

фото upl.ua

Украинская Премьер-лига 2021-2022: главное

  • Новый сезон в УПЛ стартовал 23 июля и продлится до 21 мая 2022 года. Чемпионат проводится в 31-й раз в истории. 
  • С нового сезона УПЛ расширена до 16 участников. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.
  • Чемпионский титул в этом сезоне защищает "Динамо".
  • На этот момент лидирует в гонке бомбардиров форвард "Ворсклы" Руслан Степанюк - у него четыре гола в трех матчах.

Автор: Артем Будрин