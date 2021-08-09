С шестого по девятое августа прошли матчи 3-го тура чемпионата Украины.
"Шахтер" неожиданно уступил "Александрии", а "Динамо" в центральном поединке тура обыграло "Зарю". Отметим, что противостояние между "Минаем" и "Колосом" перенесено из-за того, что клуб из Ковалевки 10 августа сыграет игру Лиги конференций.
Результаты матчей
"Ворскла" - ПФК "Львов" - 4:1
Голы: Кане, 2, Тилль, 11, Степанюк, 38, 69 - Довгий, 86
"Шахтер" - "Александрия" - 1:2
Голы: Корниенко, 15 - Третьяков, 6, Ковалец, 21
"Металлист 1925" - "Черноморец" - 3:2
Голы: Батюшин, 22, Голодюк, 64, Дубко, 66 (автогол) - Бугай, 17, 43
"Рух" - "Верес" - 2:1
Голы: Борячук, 6, Климчук, 10 - Шестаков, 39
"Днепр-1" - "Мариуполь" - 2:1
Голы: Довбик, 15, Назаренко, 30 - Вьюнник, 77
"Заря" - "Динамо" - 1:2
Голы: Фримпонг, 90+4 - Сирота, 17, Буяльский, 80
"Десна" - "Ингулец" - 2:0
Голы: Безбородько, 86, 90+1
Турнирная таблица
Украинская Премьер-лига 2021-2022: главное
- Новый сезон в УПЛ стартовал 23 июля и продлится до 21 мая 2022 года. Чемпионат проводится в 31-й раз в истории.
- С нового сезона УПЛ расширена до 16 участников. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.
- Чемпионский титул в этом сезоне защищает "Динамо".
- На этот момент лидирует в гонке бомбардиров форвард "Ворсклы" Руслан Степанюк - у него четыре гола в трех матчах.