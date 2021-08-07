"Горняки" оступились в матче против "Александрии".

Донецкий "Шахтер" в 3-м туре чемпионата Украины сенсационно проиграл "Александрии".

"Александрия" вышла вперед уже на 6-й минуте матча - Максим Третьяков открыл счет после передачи с левого фланга.

На 15-й минуте Виктор Корниенко забил свой дебютный гол за "Шахтер", замкнув прострел Додо.

Но на 21-й минуте матча гости шокировали "горняков" еще одним точным ударом - контратаку команды завершил Кирилл Ковалец.

Для "Шахтера" это первое поражение под руководством Роберто Де Дзерби.

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После трех туров УПЛ у "горняков" в активе 6 очков. "Александрия" также набрала 6 очков.

"Шахтер" - "Александрия" - 1:2

Голы: Корниенко, 15 - Третьяков, 6, Ковалец, 21

"Шахтер": Трубин, Додо, Матвиенко, Витао, Корниенко (Маркос Антонио, 77), Майкон, Степаненко, Марлос (Педриньо, 62), Алан Патрик (Тете, 66), Мудрик (Судаков, 46), Дентиньо (Траоре, 46)

"Александрия": Билык, Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков, Копина (Рыбалка, 75), Ковалец, Демченко, Одарюк (Стецьков, 68), Спинелли (Новиков, 61), Третьяков

Предупреждения: Маркос Антонио - Рыбалка

Видеообзор матча

Видео голов

Украинская Премьер-лига: 3-й тур

Поединки 3-го тура УПЛ проходят с 6 по 9 августа: где и когда смотреть матчи УПЛ.

Матч этого тура "Минай" - "Колос" перенесен на более поздний срок в связи с участием клуба из Ковалевки в квалификации Лиги конференций.

В стартовом матче тура "Металлист 1925" обыграл "Черноморец" благодаря автоголу.

Автор: Антон Дударь