В центральном матче тура динамовцы на выезде одолели луганский клуб.

Киевское "Динамо" одержало вторую победу в УПЛ в этом сезоне. "Заря" не смогла забрать очки у действующих чемпионов и капитулировала. "Бело-синие" приехали на игру в Запорожье без своего тренера Мирчи Луческу, который сейчас находится на больничном после операции. По информации СМИ, по меньшей мере еще одну игру киевляне проведут без Луческу.

В игре против "Зари" счет открыл 21-летний защитник "Динамо" Александр Сирота, который после подачи углового отправил мяч головой в сетку ворот. Во втором тайме Виталий Буяльский удвоил преимущество киевлян. Форвард "Зари" Фримпонг поставил точку в поединке.

"Заря" - "Динамо" - 1:2

Голы: Фримпонг, 90+4 - Сирота, 17, Буяльский, 80

"Заря": Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Хомченовский, Назарина, Кочергин, Кристиан (Кабаев, 58), Громов (Фримпонг, 87), Шахаб (Гладкий, 72), Аллахьяр (Цвек, 74)

"Динамо": Бущан, Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзера (Тымчик, 69), Сидорчук, Шапаренко, Родригес (Де Пена, 68), Цыганков (Караваев, 68), Буяльский, Гармаш (Кулач, 77)

На 71-й минуте вингер "Динамо" Карлес Де Пена не реализовал пенальти (вратарь "Зари" совершил сейв).

На 76-й минуте хавбек "Зари" Денис Фаворов тоже не забил пенальти (попал в штангу).

Полная запись матча.

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Автор: Артем Будрин