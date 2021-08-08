Киевское "Динамо" одержало вторую победу в УПЛ в этом сезоне. "Заря" не смогла забрать очки у действующих чемпионов и капитулировала. "Бело-синие" приехали на игру в Запорожье без своего тренера Мирчи Луческу, который сейчас находится на больничном после операции. По информации СМИ, по меньшей мере еще одну игру киевляне проведут без Луческу.
В игре против "Зари" счет открыл 21-летний защитник "Динамо" Александр Сирота, который после подачи углового отправил мяч головой в сетку ворот. Во втором тайме Виталий Буяльский удвоил преимущество киевлян. Форвард "Зари" Фримпонг поставил точку в поединке.
"Заря" - "Динамо" - 1:2
Голы: Фримпонг, 90+4 - Сирота, 17, Буяльский, 80
"Заря": Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Хомченовский, Назарина, Кочергин, Кристиан (Кабаев, 58), Громов (Фримпонг, 87), Шахаб (Гладкий, 72), Аллахьяр (Цвек, 74)
"Динамо": Бущан, Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзера (Тымчик, 69), Сидорчук, Шапаренко, Родригес (Де Пена, 68), Цыганков (Караваев, 68), Буяльский, Гармаш (Кулач, 77)
На 71-й минуте вингер "Динамо" Карлес Де Пена не реализовал пенальти (вратарь "Зари" совершил сейв).
На 76-й минуте хавбек "Зари" Денис Фаворов тоже не забил пенальти (попал в штангу).
Полная запись матча.
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