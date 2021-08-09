Украинский клуб проведет ответный матч третьего квалификационного раунда.

10 августа украинский "Колос" сыграет ответный матч в третьем раунде квалификации Лиги конференций. Клуб из Ковалевки отправится в столицу Казахстана, в Нур-Султан, чтобы провести поединок против "Шахтера" из Караганды.

Шахтер Караганда - Колос: где смотреть матч

Прямая трансляция матча "Шахтер" Караганда - "Колос" будет доступна на телеканале "Футбол 2".

Начало встречи - в 17.00.

Шахтер Караганда - Колос: прогноз букмекеров

Украинский клуб является фаворитом второго матча. На победу "Колоса" дается коэффициент 2,40, на ничью - 3,09, а на победу "Шахтера" - 3,01.

Также "Колос" - фаворит на выход в следующий этап квалификации. Коэффициент на это равен 1,80, а коэффициент на проход "Шахтера" - 1,95.

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Колос - Шахтер Караганда: перед матчем

Первая игра соперников завершилась вничью на поле "Колоса".

"Колос" во второй раз в истории играет в еврокубках. В прошлом сезоне команда не смогла пройти квалификацию в Лиге Европы.

"Колос" стартовал в УПЛ, набрав 4 очка в двух поединках.

Главным арбитром матча назначен турецкий рефери Халис Озкахя.

Победитель этой пары в раунде плей-офф будет играть против победителя пары "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Спартак" (Трнава, Словакия).

Автор: Артем Будрин