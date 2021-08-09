Колос - Шахтер Караганда / фото ФК Колос

10 августа украинский "Колос" сыграет ответный матч в третьем раунде квалификации Лиги конференций. Клуб из Ковалевки отправится в столицу Казахстана, в Нур-Султан, чтобы провести поединок против "Шахтера" из Караганды.

Шахтер Караганда - Колос: где смотреть матч

Прямая трансляция матча "Шахтер" Караганда - "Колос" будет доступна на телеканале "Футбол 2".

Начало встречи - в 17.00.

Шахтер Караганда - Колос: прогноз букмекеров

Украинский клуб является фаворитом второго матча. На победу "Колоса" дается коэффициент 2,40, на ничью - 3,09, а на победу "Шахтера" - 3,01.

Также "Колос" - фаворит на выход в следующий этап квалификации. Коэффициент на это равен 1,80, а коэффициент на проход "Шахтера" - 1,95.

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Колос - Шахтер Караганда: перед матчем

Автор: Артем Будрин