Динамо переиграло Мариуполь в рамках 13-го тура / фото УПЛ

С 30 октября по 1 ноября прошли поединки 13-го тура чемпионата Украины по футболу.

"Днепр-1" ликвидировал "Минай", забив 4 гола, а "Заря" поиздевалась над "Металлистом 1925". "Ворскла" потеряла очки в игре против "Черноморца".

Результаты матчей

"Мариуполь" - "Динамо" - 2:3

Голы: Мишнев, 4 (с пенальти), Клименко, 90+1 - Сидорчук, 6, 68, Шапаренко, 29

"Шахтер" - "Десна" - 4:1

Голы: Соломон, 9, Судаков, 27, Тете, 62, Фернандо, 63 - Безбородько, 23

"Металлист 1925" - "Заря" - 1:6

Голы: Ременюк, 6 - Аллахьяр, 9, 55, Гладкий, 38, 71, Овусу, 77, Алибеков, 90+2

"Колос" - "Львов" - 0:1

Гол: Романчук, 83

"Днепр-1" - "Минай" - 4:0

Голы: Гуцуляк, 9, Довбик, 13, Пихаленок, 30, Русин, 89

"Рух" - "Александрия" - 0:0

"Ингулец" - "Верес" - 0:0

"Ворскла" - "Черноморец" - 0:0

Турнирная таблица

upl.ua

Украинская Премьер-лига 2021-2022: главное

  • Новый сезон в УПЛ стартовал 23 июля и продлится до 21 мая 2022 года. Чемпионат проводится в 31-й раз в истории. 
  • С нового сезона УПЛ расширена до 16 участников. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.
  • Чемпионский титул в этом сезоне защищает "Динамо".
  • Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет динамовец Виктор Цыганков. На его счету 9 голов.

Автор: Артем Будрин