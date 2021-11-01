Украинская Премьер-лига: результаты 13-го тура, таблица

Целых три матча в рамках тура завершились без голов.

С 30 октября по 1 ноября прошли поединки 13-го тура чемпионата Украины по футболу. "Днепр-1" ликвидировал "Минай", забив 4 гола, а "Заря" поиздевалась над "Металлистом 1925". "Ворскла" потеряла очки в игре против "Черноморца". Результаты матчей "Мариуполь" - "Динамо" - 2:3 Голы: Мишнев, 4 (с пенальти), Клименко, 90+1 - Сидорчук, 6, 68, Шапаренко, 29 "Шахтер" - "Десна" - 4:1 Голы: Соломон, 9, Судаков, 27, Тете, 62, Фернандо, 63 - Безбородько, 23 "Металлист 1925" - "Заря" - 1:6 Голы: Ременюк, 6 - Аллахьяр, 9, 55, Гладкий, 38, 71, Овусу, 77, Алибеков, 90+2 "Колос" - "Львов" - 0:1 Гол: Романчук, 83 "Днепр-1" - "Минай" - 4:0 Голы: Гуцуляк, 9, Довбик, 13, Пихаленок, 30, Русин, 89 "Рух" - "Александрия" - 0:0 "Ингулец" - "Верес" - 0:0 "Ворскла" - "Черноморец" - 0:0 Турнирная таблица Украинская Премьер-лига 2021-2022: главное Новый сезон в УПЛ стартовал 23 июля и продлится до 21 мая 2022 года. Чемпионат проводится в 31-й раз в истории.

С нового сезона УПЛ расширена до 16 участников. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.

Чемпионский титул в этом сезоне защищает "Динамо".

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет динамовец Виктор Цыганков. На его счету 9 голов. Автор: Артем Будрин

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