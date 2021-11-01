В заключительном матче 13-го тура УПЛ "Ворскла" играла против "Черноморца". Соперники голов не забивали.
В этом туре это уже третье противостояние, где зрители не увидели забитых мячей.
После этой игры "Ворскла" набрала 25 очков и сохранила четвертое место в таблице УПЛ. "Черноморец" (8 очков) остается вторым с конца - на 15-й позиции.
"Ворскла" - "Черноморец" - 0:0
"Ворскла": Ризнык, Пердута, Тамм, Яворский, Якубу, Пуцлин, Челядин, Пешич (Кравчук, 41, Чеснаков, 73), Кане, Степанюк, Рангел
"Черноморец": Кучерук, Скорко (Долгов, 62), Биловар, Дубко, Кузык, Вачиберадзе (С. Кравченко, 79), Смирный, Цитаишвили, Исаенко (Тлумак, 79), Авагимян (Брагару, 62), Ванат (Бугай, 88)
Видео обзор поединка
Украинская Премьер-лига: 13-й тур
- В стартовом поединке тура "Динамо" в гостях обыграло "Мариуполь".
- "Шахтер" победил "Десну" и сохранил 3 очка отставания от киевлян.
- "Ингулец" и "Верес" расписали безголевую ничью.
- "Львов" благодаря голу в концовке поединка выиграл у "Колоса".
- "Рух" вдесятером набрал одно очко в матче против "Александрии".
- "Заря" забила шесть голов в ворота "Металлиста 1925".
- "Днепр-1" дома уверенно разобрался с "Минаем".