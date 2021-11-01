"Черноморец" отобрал очки у одного из лидеров чемпионата.

В заключительном матче 13-го тура УПЛ "Ворскла" играла против "Черноморца". Соперники голов не забивали.

В этом туре это уже третье противостояние, где зрители не увидели забитых мячей.

После этой игры "Ворскла" набрала 25 очков и сохранила четвертое место в таблице УПЛ. "Черноморец" (8 очков) остается вторым с конца - на 15-й позиции.

"Ворскла" - "Черноморец" - 0:0

"Ворскла": Ризнык, Пердута, Тамм, Яворский, Якубу, Пуцлин, Челядин, Пешич (Кравчук, 41, Чеснаков, 73), Кане, Степанюк, Рангел

"Черноморец": Кучерук, Скорко (Долгов, 62), Биловар, Дубко, Кузык, Вачиберадзе (С. Кравченко, 79), Смирный, Цитаишвили, Исаенко (Тлумак, 79), Авагимян (Брагару, 62), Ванат (Бугай, 88)

Видео обзор поединка

Украинская Премьер-лига: 13-й тур

Автор: Артем Будрин