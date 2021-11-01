"Минай" не смог ничего противопоставить сопернику.

В предпоследнем поединке 13-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" принимал "Минай".

Хозяева трижды забили в первом тайме и сняли все вопросы. Точку в разгроме поставил Назарий Русин на 90-й минуте.

На 20-й минуте главный тренер закарпатцев Игорь Леонов заменил вратаря, ведь Даниил Кучер допускал грубые ошибки. До перерыва Леонов произвел еще две замены, выпустив Евгения Селезнева и Алексея Хахлева.

"Днепр-1" - "Минай" - 4:0

Голы: Гуцуляк, 9, Довбик, 13, Пихаленок, 30, Русин, 90

"Днепр-1": Кожокару, Дубинчак, Нельсон, Сваток, Кравченко, Батагов (Ди Франко, 64), Пихаленок, Назаренко (Билл, 64), Гуцуляк (Чуже, 64), Джурасек (Когут, 75), Довбик (Русин, 84)

"Минай": Кучер (Пеньков, 20), Синегуб, Векляк, Матич, Гончар, Белоног, Месхи (Хахлев, 41), Петрусенко, Кулиев (Байдал, 67), Кныш (Мякушко, 67), Вишневский (Селезнев, 41)

Украинская Премьер-лига: 13-й тур

Автор: Артем Будрин