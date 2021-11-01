В предпоследнем поединке 13-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" принимал "Минай".
Хозяева трижды забили в первом тайме и сняли все вопросы. Точку в разгроме поставил Назарий Русин на 90-й минуте.
На 20-й минуте главный тренер закарпатцев Игорь Леонов заменил вратаря, ведь Даниил Кучер допускал грубые ошибки. До перерыва Леонов произвел еще две замены, выпустив Евгения Селезнева и Алексея Хахлева.
"Днепр-1" - "Минай" - 4:0
Голы: Гуцуляк, 9, Довбик, 13, Пихаленок, 30, Русин, 90
"Днепр-1": Кожокару, Дубинчак, Нельсон, Сваток, Кравченко, Батагов (Ди Франко, 64), Пихаленок, Назаренко (Билл, 64), Гуцуляк (Чуже, 64), Джурасек (Когут, 75), Довбик (Русин, 84)
"Минай": Кучер (Пеньков, 20), Синегуб, Векляк, Матич, Гончар, Белоног, Месхи (Хахлев, 41), Петрусенко, Кулиев (Байдал, 67), Кныш (Мякушко, 67), Вишневский (Селезнев, 41)
Украинская Премьер-лига: 13-й тур
- 13-й тур УПЛ проходит с 30 октября по 1 ноября: где и когда смотреть матчи.
- В стартовом поединке тура "Динамо" в гостях обыграло "Мариуполь".
- "Шахтер" уверенно разобрался с "Десной" и сохранил 3 очка отставания от киевлян.
- "Ингулец" и "Верес" расписали безголевую ничью.
- "Львов" благодаря голу в концовке поединка выиграл у "Колоса".
- "Рух" вдесятером набрал одно очко в матче против "Александрии".
- "Заря" забила шесть голов в ворота "Металлиста 1925".