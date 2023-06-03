Все матчи 30-го тура УПЛ будут сыграны 4 июня.

В воскресенье, 4 июня, будут сыграны игры заключительного тура украинской Премьер-лиги.

Несмотря на то, что чемпион УПЛ уже определен, практически у каждого матча 30-го тура будет турнирная интрига. Некоторые клубы ведут борьбу за место в еврокубках, остальная часть команд сражается за сохранение прописки в элитном дивизионе чемпионата Украины.

Главная интрига 30-го тура УПЛ: кто же займет по итогу второе место в турнирной таблице и получит путевку в Лигу чемпионов. "Днерп-1" в предыдущем туре проиграл "Шахтеру" и теперь у команды Александра Кучера поровну очков с луганской "Зарей" - по 64. Днепряне опережают луганчан по дополнительным показателям.

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В заключительном туре "Днепр-1" сыграет против "Кривбасса", который ведет борьбу за место в Лиге конференций. Луганская "Заря" сыграет с "Минаем", который отчаянно сражается за право сохранить прописку в высшем дивизионе.

Расписание матчей 30-го тура УПЛ

"Верес" - "Ингулец" - Setanta Sports +

"Ворскла" - "Шахтер" - Setanta Sports

"Днепр-1" - "Кривбасс" - YouTube-канал "Football Hub"

"Колос" - "Львов" - ОТТ-платформа Setanta Sports

"Металлист 1925" - "Динамо" - ОТТ-платформа Setanta Sports

"Металлист" - "Черноморец" - YouTube-канал "Football Hub"

"Минай" - "Заря" - ОТТ-платформа Setanta Sports

"Рух" - "Александрия" - YouTube-канал "Football Hub"

Все матчи 30-го тура УПЛ начнутся в 15:00 по киевскому времени.

Турнирная таблица УПЛ перед матчами 30-го тура

Ранее УНИАН сообщал, что матч 29-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Днепром-1" закончился массовой дракой футболистов.

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