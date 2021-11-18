Украинская Премьер-лига: где и когда смотреть матчи 15-го тура

"Динамо" сыграет с "Черноморцем", "Шахтер" примет "Рух".

С 19 по 22 ноября будут сыграны матчи 15-го тура элитного дивизиона чемпионата Украины по футболу. Расписание матчей 19 ноября 19:30 "Черноморец" - "Динамо" Прямая трансляция - "Футбол 1" 20 ноября 14:00 "Львов" - "Заря" Прямая трансляция - "Футбол 2" 17:00 "Шахтер" - "Рух" Прямая трансляция - "Футбол 2" 19:30 "Днепр-1" - "Александрия" Прямая трансляция - УНИАН ТВ 21 ноября 14:00 "Минай" - "Ингулец" Прямая трансляция - "Футбол 1" 17:00 "Ворскла" - "Мариуполь" Прямая трансляция - "Футбол 1" 19:30 "Десна" - "Колос" Прямая трансляция - "Футбол 1" 22 ноября 19:30 "Верес" - "Металлист 1925" Прямая трансляция - "Футбол 1" Читайте также Украинская Премьер-лига: все результаты 14-го тура, таблица УПЛ: перед 15-м туром После 14 туров "Шахтер" и "Динамо" набрали по 35 баллов и лидируют в УПЛ. На первом месте идут "горняки" из-за лучших дополнительных показателей. Третье место в турнирной таблице занимает луганская "Заря", в активе которой 29 очков.

Главный аутсайдер турнира - "Мариуполь", набравший 7 очков.

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет Виктор Цыганков. На его счету 9 голов. На один гол меньше забил Артем Довбик. Автор: Владимир Медяник

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