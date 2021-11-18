С 19 по 22 ноября будут сыграны матчи 15-го тура элитного дивизиона чемпионата Украины по футболу.

Расписание матчей

19 ноября

19:30 "Черноморец" - "Динамо"

Прямая трансляция - "Футбол 1"

20 ноября

14:00 "Львов" - "Заря"

Прямая трансляция - "Футбол 2"

17:00 "Шахтер" - "Рух"

Прямая трансляция - "Футбол 2"

19:30 "Днепр-1" - "Александрия"

Прямая трансляция - УНИАН ТВ

21 ноября

14:00 "Минай" - "Ингулец"

Прямая трансляция - "Футбол 1"

17:00 "Ворскла" - "Мариуполь" 

Прямая трансляция - "Футбол 1"

19:30 "Десна" - "Колос"

Прямая трансляция - "Футбол 1"

22 ноября

19:30 "Верес" - "Металлист 1925"

Прямая трансляция - "Футбол 1"

Читайте такжеУкраинская Премьер-лига: все результаты 14-го тура, таблицаУПЛ: перед 15-м туром

  • После 14 туров "Шахтер" и "Динамо" набрали по 35 баллов и лидируют в УПЛ. На первом месте идут "горняки" из-за лучших дополнительных показателей. Третье место в турнирной таблице занимает луганская "Заря", в активе которой 29 очков.
  • Главный аутсайдер турнира - "Мариуполь", набравший 7 очков.
  • Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет Виктор Цыганков. На его счету 9 голов. На один гол меньше забил Артем Довбик.

Автор: Владимир Медяник