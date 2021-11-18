Днепр-1 померяется силами с Александрией / фото ФК Днепр-1
С 19 по 22 ноября будут сыграны матчи 15-го тура элитного дивизиона чемпионата Украины по футболу.
Расписание матчей
19 ноября
19:30 "Черноморец" - "Динамо"
Прямая трансляция - "Футбол 1"
20 ноября
14:00 "Львов" - "Заря"
Прямая трансляция - "Футбол 2"
17:00 "Шахтер" - "Рух"
Прямая трансляция - "Футбол 2"
19:30 "Днепр-1" - "Александрия"
Прямая трансляция - УНИАН ТВ
21 ноября
14:00 "Минай" - "Ингулец"
Прямая трансляция - "Футбол 1"
17:00 "Ворскла" - "Мариуполь"
Прямая трансляция - "Футбол 1"
19:30 "Десна" - "Колос"
Прямая трансляция - "Футбол 1"
22 ноября
19:30 "Верес" - "Металлист 1925"
Прямая трансляция - "Футбол 1"
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- После 14 туров "Шахтер" и "Динамо" набрали по 35 баллов и лидируют в УПЛ. На первом месте идут "горняки" из-за лучших дополнительных показателей. Третье место в турнирной таблице занимает луганская "Заря", в активе которой 29 очков.
- Главный аутсайдер турнира - "Мариуполь", набравший 7 очков.
- Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет Виктор Цыганков. На его счету 9 голов. На один гол меньше забил Артем Довбик.