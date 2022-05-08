Александр Зинченко отдал результативную передачу.

В воскресенье, 8 мая, на стадионе "Этихад" в Манчестере в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" принимал "Ньюкасл". Поединок завершился сокрушительной победой "горожан" со счетом 5:0.

Украинский защитник Александр Зинченко провел на поле весь матч и отметился ассистом на Фила Фодена в конце игры.

Счет в матче был открыт на 19-й минуте - отличился Рахим Стерлинг с передачи Жоау Канселу. В конце первого тайма отличился защитник Эмерик Лапорт. Во втором тайме голы забивали в составе "горожан" Родриго Эрнандес, Фил Фоден и Рахим Стерлинг.

"Манчестер Сити" – "Ньюкасл" – 5:0

Голы: Стерлинг, 19, 90+3, Лапорт, 38, Родри, 61, Фоден, 90

"Манчестер Сити": Эдерсон, Зинченко, Ляпорт (Иган-Райли, 87), Рубен Диаш (Фернандиньо, 46), Жоау Канселу, Гюндоган, Эрнандес, Де Брюйне, Грилиш, Габриэл Жезус (Фоден, 63), Стерлинг

"Ньюкасл": Дубравка, Таргетт, Берн, Ласкеллес, Крафт (Триппьер, 68), Жоэлинтон, Лонгстафф, Гимарайнс, Сен-Максимен, Вуд (Уилсон, 68), Альмирон (Мерфи, 80)

Предупреждения: Де Брюйне, 75 – Гимарайнс, 31, Берн, 70, Таргетт, 89

Обзор матча:

Победа над "Ньюкаслом" позволила "Ман Сити" вернуть себе лидерство в АПЛ и оторваться на три балла от "Ливерпуля", который в этом туре неожиданно потерял очки в поединке с "Тоттенхэмом".

Напомним, накануне "Эвертон" Виталия Миколенко одержал победу над "Лестером". Один из голов "ирисок" забил украинский защитник. Это был его дебютный мяч в АПЛ.

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