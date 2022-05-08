В воскресенье, 8 мая, на стадионе "Этихад" в Манчестере в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" принимал "Ньюкасл". Поединок завершился сокрушительной победой "горожан" со счетом 5:0.
Украинский защитник Александр Зинченко провел на поле весь матч и отметился ассистом на Фила Фодена в конце игры.
Счет в матче был открыт на 19-й минуте - отличился Рахим Стерлинг с передачи Жоау Канселу. В конце первого тайма отличился защитник Эмерик Лапорт. Во втором тайме голы забивали в составе "горожан" Родриго Эрнандес, Фил Фоден и Рахим Стерлинг.
"Манчестер Сити" – "Ньюкасл" – 5:0
Голы: Стерлинг, 19, 90+3, Лапорт, 38, Родри, 61, Фоден, 90
"Манчестер Сити": Эдерсон, Зинченко, Ляпорт (Иган-Райли, 87), Рубен Диаш (Фернандиньо, 46), Жоау Канселу, Гюндоган, Эрнандес, Де Брюйне, Грилиш, Габриэл Жезус (Фоден, 63), Стерлинг
"Ньюкасл": Дубравка, Таргетт, Берн, Ласкеллес, Крафт (Триппьер, 68), Жоэлинтон, Лонгстафф, Гимарайнс, Сен-Максимен, Вуд (Уилсон, 68), Альмирон (Мерфи, 80)
Предупреждения: Де Брюйне, 75 – Гимарайнс, 31, Берн, 70, Таргетт, 89
Обзор матча:
Победа над "Ньюкаслом" позволила "Ман Сити" вернуть себе лидерство в АПЛ и оторваться на три балла от "Ливерпуля", который в этом туре неожиданно потерял очки в поединке с "Тоттенхэмом".
Напомним, накануне "Эвертон" Виталия Миколенко одержал победу над "Лестером". Один из голов "ирисок" забил украинский защитник. Это был его дебютный мяч в АПЛ.
Чемпионат Англии: положение команд в лиге
- Лидирует в турнирной таблице АПЛ "Манчестер Сити". В активе "горожан" 86 набранных очков.
- На второй позиции идет "Ливерпуль", в активе которого 83 набранных очка.
- "Челси" набрал 67 очков в 35 играх и занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. "Арсенал" (66) - на четвертом месте.
- "Ньюкасл" набрал 43 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
- В зоне вылета находятся: "Норвич" (20-е место, 21 очко), "Уотфорд" (19-е место, 22 очка), "Лидс" (18-е место, 34 очка).