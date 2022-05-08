Виталий Миколенко помог "ирискам" добыть сверхважные три очка в матче против "Лестера".

"Эвертон" в 36-м туре чемпионата Англии пожаловал в гости к "Лестеру". Команда Фрэнка Лэмпарда ведет борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе.

На 6-й минуте игры левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко поразил ворота Каспера Шмайхеля и вывел мерсисайдцев вперед. Виталий поймал мяч, и пробил слету очень красиво в угол ворот.

До конца первого тайма команды обменялись голами и ушли на перерыв при счете 1:2. Во второй половине встречи голов не было.

Миколенко отбегал 66 минут, после чего его заменил Джонджо Кенни. Для 22-летнего экс-динамовца это был 13-й поединок за "Эвертон" и дебютный гол!

Лестер – Эвертон – 1:2

Голы: 0:1 – 6, Миколенко, 1:1 – 11, Дака, 1:2 – 30, Холгейт

Теперь "Эвертон" занимает 16-е место с 35 очками. "Бернли" и "Лидс" имеют по 34 очка и делят 17/18 позиции. У обоих коллективов сыграно на один поединок больше, чем у "ирисок". "Лестер" (42 балла) занимает 14-ю строчку.

Ранее тренер мерсисайдцев Лэмпард очень высоко оценил прогресс Миколенко.

Легенда сборной Англии Алан Ширер прокомментировал первый гол Миколенко за "Эвертон".