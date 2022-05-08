Команда Юргена Клоппа рискует пустить в отрыв "горожан" за несколько туров до конца чемпионата.

В субботу, 7 мая, на стадионе "Энфилд" в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 "Ливерпуль" принимал лондонский "Тоттенхэм". Команды сыграли вничью - 1:1.

Оба гола в этом поединке были забиты во втором тайме. На 56-й минуте вперед вышли гости - Сон Хын Мин поразил ворота Алиссона с передачи Райана Сессеньона.

"Ливерпуль" восстановил паритет на 74-й минуте - Тьяго Алькантара отдал передачу на Луиса Диаса, который и переправил его в сетку. Больше команды не порадовали фанатов голами.

"Ливерпуль" - "Тоттенхэм" - 1:1

Голы: Диас, 74 - Сон, 56

"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 65), Хендерсон (Жота, 65), Фабиньо (Кейта, 88), Тьяго, Салах, Мане, Диас

"Тоттенхэм": Льорис, Ромеро, Дайер, Дэвис, Эмерсон, Бентанкур, Хейбьерг, Сессеньон (Санчес, 78), Кулусевски (Уинкс, 85), Кейн, Сон (Бергвейн, 90+1)

Предупреждения: Цимикас, Фабиньо, Кейта - Дэвис, Сессеньон

Обзор матча:

Слова тренеров после матча

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте:

"Хорошая ничья, хорошее очко. В конце у нас был хороший шанс забить второй гол и выиграть матч. Играть против "Ливерпуля" непросто, потому что мы говорим об удивительной команде с большим количеством энергии, особенно на "Энфилде", где много шума и фантастическая атмосфера.

Сейчас мы стараемся отдохнуть и восстановиться, потому что в четверг у нас еще одна важная игра с "Арсеналом". Осталось всего три игры, и будет очень важно набрать очки для места в Лиге чемпионов", - приводит слова Конте BBC.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп:

"Сложный матч, но я очень доволен игрой моих ребят с топ-командой, которая может сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. У них на поле есть нападающие мирового класса. Они забили гол, и мы должны были сохранять спокойствие и усилить давление, и это огромная проблема. Но мы сделали это и сравняли счет. Очевидно, что это не тот результат, которого мы хотели, но выступление было таким, каким я хотел, так что я в порядке".

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