Украинский полузащитник дебютировал в основном составе "Марселя" в Лиге 1.

В субботу, 14 января, в рамках 19-го тура чемпионата Франции "Марсель" играл против "Лорьяна".

Матч проходил на стадионе "Велодром" и завершился победой "провансальцев" со счетом 3:1.

Первыми вперед в этой встрече вышли футболисты "Лорьяна" - на 29-й минуте игры Моффи забил в ворота Лопеса. Хозяевам поля удалось сравнять счет на табло спустя 10 минут - голом отличился Колашинац.

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Во втором тайме голы Жордана Верету и Алексиса Санчеса обеспечили "Марселю" победу.

"Марсель" - "Лорьян" - 3:1

Голы: Колашинац, 39, Верету, 53, Санчес, 59 - Моффи, 28

Обзор матча:

Украинский полузащитник Руслан Малиновский, который перебрался в "Марсель" из "Аталанты", вышел на этот матч в стартовом составе "провансальцев" и провел на поле большую часть матча. На 66-й минуте вместо него вышел Димитри Пайе.

Результативными действиями украинец не отличился. Отметим, что это уже второй матч Руслана за "Марсель". Дебютировал Малиновский в новом клубе в матче 18-го тура Лиги 1 против "Труа", выйдя на замену на 67-й минуте.

Добавим, что после 19-ти сыгранных туров "Марсель" идет на третьей позиции в турнирной таблице первенства Франции. В активе "провансальцев" 42 набранных очка.

В следующем туре "Марсель" сыграет против "Монако" на своем поле. Игра состоится 28 января.

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