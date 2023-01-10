Наставник французского клуба доволен приобретение украинского футболиста.

Главный тренер "Марселя" Игор Тудор прокомментировал переход в его команду игрока сборной Украины Руслана Малиновского.

Хорватский специалист высоко оценил навыки украинца, отметив, что французский клуб хотел подписать 29-летнего полузащитника еще прошлым летом.

"Мы хотели подписать Малиновского прошлым летом. Это была наша цель - мы ее достигли. Руслан хорошо играет на заключительных 30 метрах поля, хорошо читает игру, имеет отличный удар. Мне нравится, как он понимает футбол", - приводит слова Тудора издание Goal.

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Также трансфер Руслана Малиновского прокомментировал голкипер "Марселя" Пау Лопес.

"Я играл против Малиновского в Италии. Он - очень сильный футболист, отлично бьет по воротам. Он может помочь нам по нашему стилю игры. Очень качественный игрок, многое перемещается по полю. Это пойдет нам на пользу", - сказал Лопес.

Руслан Малиновский перебрался в "Марсель" из "Аталанты" на правах аренды до конца сезона. Французский клуб будет обязан выкупить контракт украинца, если не вылетит из Лиги 1.

По информации СМИ, сумма трансфера Малиновского в "Марсель" составит 10 миллионов евро. Еще 3 миллиона евро "Аталанта" получит в качестве бонусов.

В "Марселе" Малиновский будет играть под обычным для себя номером "18".

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