Украинский полузащитник помог своей новой команде одержать победу в игре с "Труа".

В среду, 11 января, в рамках 18 тура чемпионата Франции по футболу "Марсель" играл против "Труа".

В этом поединке в составе "провансальцев" дебютировал украинский полузащитник Руслан Малиновский, который накануне перешел в команду из "Аталанты".

29-летний хавбек сборной Украины вышел на замену на 67-й минуте встречи и практически сразу заработал предупреждение за грубое нарушение правил.

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После игры Руслан Малиновский прокомментировал свой первый матч за новую команду. По словам украинца, дебют принес ему смешанные эмоции.

"Я счастлив, что сыграл свои первые минуты и пережил свой успех с "Марселем". Думаю, что это только начало. Мне еще надо работать, но я разочарован этой желтой карточкой, потому что там не было фола. Я пытался помочь команде. Мы выигрывали 2:0 и должны были сохранить результат.

Я пытался защищаться и помочь своим партнерам. В каждом матче я должен проявлять себя как можно лучше, смотреть, что я сделал неправильно, работать на команду. Я чувствую себя хорошо. В Италии мы тяжело работали на сборах. Физическое состояние не будет проблемой для меня", - сказал Малиновский.

"Марсель" одержал победу в игре против "труа" со счетом 2:0. Голами в составе "провансальцев" отличились Шансель Мбемба и Жордан Верету.

Обзор матча "Труа" - "Марсель":

После 18-ти сыгранных туров "Марсель" идет на третьей позиции в турнирной таблице Лиги 1. В активе команды Руслана Малиновского 39 набранных очков.

В следующем туре чемпионата Франции "Марсель" сыграет против "Лорьяна". Игра запланирована на 14 января.

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