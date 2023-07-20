Команда украинского нападающего выиграла со счетом 22:0.

Нападающий национальной сборной Украины Роман Яремчук помог бельгийскому "Брюгге" одержать сокрушительную победу в контрольной игре против аматорского клуба "Хейст".

"Брюгге" выиграл со счетом 22:0, а украинец отличился шестью забитыми голами.

Роман Яремчук вышел на поле в перерыве, когда счет уже был 9:0. Отметим, что украинец стал главным героем голевого праздника, забив больше всех голов в этой встрече. Также хет-триками отличились Тьяго, Сков Ольсен и Фермант, еще по голу забили Де Кейпер, Бьюкенен, Ванакен, Саббе, Одои, Сандра и Хомма.

"Брюгге" - "Хейст" - 22:0

Голы: Тьяго, 5, 32, 37, Де Кейпер, 8, Сков Ольсен, 9, 44, 45+1, Бьюкенен, 18, Ванакен, 42, Яремчук, 48, 52, 72, 81, 83, 90, Саббе, 51, Фермант, 55, 58, 88, Одои, 63, Сандра, 74, Хомма, 76

Видео всех голов Яремчука:

Болельщики "Брюгге" надеются, что после такой результативности на предсезонных сборах, Яремчук наконец-то заиграет и вернется в основной состав команды.

Напомним, в прошлом сезоне "Брюгге" приобрел Романа Яремчука у португальской "Бенфики" за 17 миллионов евро.

В прошлом сезоне украинец 27 матчей за бельгийский клуб во всех турнирах, преимущественно выходя на замену. Он забил всего два гола и отдал 3 голевых передачи.

Добавим, что первый официальный матч нового сезона "Брюгге" Романа Яремчука сыграет 27 июля против датского "Орхуса" в рамках квалификации Лиги конференций.

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