Стали известны стартовые составы сборных Украины и Северной Македонии на матч Евро-2020, который пройдет в Бухаресте на "Арене Националь".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Северная Македония.
Составы команд
Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Зинченко, Малиновский, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук
В запасе: Пятов, Трубин, Соболь, Кривцов, Тымчик, Сидорчук, Судаков, Марлос, Макаренко, Цыганков, Беседин, Довбик
Северная Македония: Димитриевски, Николов, Алиоски, Муслиу, Д.Велкоски, С.Ристовски, Спировски, Адеми, Барди, Эльмас, Пандев
Напомним, что тренерский штаб сборной Украины не включил в заявку на эту игру Романа Безуса, Дениса Попова и Александра Зубкова.
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Украина - Северная Македония: перед матчем
- Матч Украина - Северная Македония 17 июня начнется в 16.00.
- Обе команды в 1-м туре потерпели поражение. Украинцы уступили Нидерландам со счетом 2:3, а Северная Македония проиграла Австрии со счетом 1:3.
- Украина два раза встречалась с тогда еще просто Македонией в контрольных матчах (0:0 в 2003 году и 0:1 в 2004-м) и дважды - в отборе на Евро-2016 (победили 1:0 и 2:0).
- Если сборная Украины выступает на Евро в третий раз, то для македонцев это дебютный чемпионат Европы.
- Уже известно, что судить поединок будет рефери из Южной Америки.
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