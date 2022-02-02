В четверг, 4 февраля, в рамках полуфинала чемпионата Европы по футзалу национальная сборная Украины сыграет против сборной России.
Официальный сайт УЕФА сообщил о времени начала сверхпринципиального для украинской команды матча.
Поединок между Украиной и Россией начнется в 18:00 по киевскому времени.
Во втором полуфинале сборная Португалии сыграет против команды Испании, начало - в 21:00 по Киеву.
Евро-2022 по футзалу. 1/2 финала
18:00. Украина – Россия
21:00. Португалия – Испания
Оба полуфинальные поединки пройдут 4 февраля, а финал и матч за бронзу назначены на 6 февраля. Вся стадия плей-офф проходит в Амстердаме.
Напомним, путевку в полуфинал Евро-2022 по футзалу сборная Украины завоевала сенсационно разбив сборную Казахстана со счетом 5:3. Россия в 1/4 финала обыграла сборную Грузии (3:1).
Евро-2022 по футзалу: главное
- Престижный турнир принимают Нидерланды с 19 января по 6 февраля. Матчи проходят в Амстердаме и Гронингене.
- Украина заняла второе место в группе А, выиграв всего один матч - против сборной Сербии (6:1) и проиграв дважды - против Нидерландов (2:3) и Португалии (0:1). Положение команд: Португалия (9 очков), Украина (3 очка), Нидерланды (3 очка), Сербия (3 очка).
- 16 сборных участвуют в соревнованиях. Они поделены на 4 группы, в каждой - по 4 команды. В плей-офф вышли по две лучшие сборные из каждого квартета. Плей-офф, соответственно, началось со стадии 1/4 финала.
- Это первый чемпионат Европы по футзалу, на котором выступают 16 команд, а не 12 как это было раньше. Теперь Евро будет проходить каждые 4 года, а не каждые 2 года как это было раньше.
- Титул чемпионов Европы защищает Португалия. Между прочим, они также действующие чемпионы мира.