Сборная Украины ждет крайне принципиальный матч.

В четверг, 4 февраля, в рамках полуфинала чемпионата Европы по футзалу национальная сборная Украины сыграет против сборной России.

Официальный сайт УЕФА сообщил о времени начала сверхпринципиального для украинской команды матча.

Поединок между Украиной и Россией начнется в 18:00 по киевскому времени.

Во втором полуфинале сборная Португалии сыграет против команды Испании, начало - в 21:00 по Киеву.

Евро-2022 по футзалу. 1/2 финала

18:00. Украина – Россия

21:00. Португалия – Испания

Оба полуфинальные поединки пройдут 4 февраля, а финал и матч за бронзу назначены на 6 февраля. Вся стадия плей-офф проходит в Амстердаме.

Напомним, путевку в полуфинал Евро-2022 по футзалу сборная Украины завоевала сенсационно разбив сборную Казахстана со счетом 5:3. Россия в 1/4 финала обыграла сборную Грузии (3:1).

Евро-2022 по футзалу: главное