Жаркая схватка состоится 4 февраля.

В полуфинале Евро-2022 по футзалу сборная Украины сыграет против российской команды.

Украина в четвертьфинале сенсационно обыграла Казахстан (5:3), а Россия победила Грузию (3:1).

Таким образом, за выход в финал наших ребят 4 февраля ожидает мегапринципиальное противостояние с россиянами. Россия в рейтинге УЕФА занимает вторую позицию, а Украина - 11-ю.

Также 4 февраля состоится другой полуфинал, в котором Португалия сыграет против победителя пары Испания - Словакия.

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Евро-2022 по футзалу: главное