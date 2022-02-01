В полуфинале Евро-2022 по футзалу сборная Украины сыграет против российской команды.
Украина в четвертьфинале сенсационно обыграла Казахстан (5:3), а Россия победила Грузию (3:1).
Таким образом, за выход в финал наших ребят 4 февраля ожидает мегапринципиальное противостояние с россиянами. Россия в рейтинге УЕФА занимает вторую позицию, а Украина - 11-ю.
Также 4 февраля состоится другой полуфинал, в котором Португалия сыграет против победителя пары Испания - Словакия.
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Евро-2022 по футзалу: главное
- Престижный турнир принимают Нидерланды с 19 января по 6 февраля. Матчи проходят в Амстердаме и Гронингене.
- Украина заняла второе место в группе А, выиграв всего один матч - против сборной Сербии (6:1) и проиграв дважды - против Нидерландов (2:3) и Португалии (0:1). Положение команд: Португалия (9 очков), Украина (3 очка), Нидерланды (3 очка), Сербия (3 очка).
- 16 сборных участвуют в соревнованиях. Они поделены на 4 группы, в каждой - по 4 команды. В плей-офф вышли по две лучшие сборные из каждого квартета. Плей-офф, соответственно, началось со стадии 1/4 финала.
- Это первый чемпионат Европы по футзалу, на котором выступают 16 команд, а не 12 как это было раньше. Теперь Евро будет проходить каждые 4 года, а не каждые 2 года как это было раньше.
- Титул чемпионов Европы защищает Португалия. Между прочим, они также действующие чемпионы мира.