В пятницу, 28 января, в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2022 по футзалу сборная Украины противостояла сборной Португалии. Поединок прошел на арене "Мартини Плаза" в Гронингене.
Первый тайм поединка завершился без забитых мячей. Единственный гол в поединке забил Зики в концовке второго тайма.
Украина - Португалия - 0:1
Гол: Зики, 37
Украина: Цыпун, Чернявский, Корсун, Шотурма, Зварич - Савенко, Лебидь, Сирый, Абакшин, Журба
Португалия: Андре Соуза, Эрик, Жоау Матуш, Бруну Коэльо, Пани Варела - Эду, Андре Коэльо, Томаш Пасу, Афонсу Жезуш, Фабиу Сесилиу, Зики, Мигел Анжелу, Тьягу Бриту, Паулета
В другом матче нашей группы сборная Сербии одержала победу над Нидерландами со счетом 3:2. Благодаря результату этого поединка Украина смогла выйти в плей-офф турнира.
В первом туре Украина сенсационно проиграла Нидерландам (2:3). Во втором туре украинцы одержали разгромную победу над сербами (6:1).
По итогам группового этапа сборная Украины заняла второе место в группе А с 3 набранными очками. Первая строчка за Португалией (9 очков), Нидерланды (3 очка) заняли третье место, а Сербия (3 очка) стала четвертой.
Евро-2022 по футзалу: главное
- Престижный турнир принимают Нидерланды с 19 января по 6 февраля. Матчи проходят в Амстердаме и Гронингене.
- Украина попала в группу А к Сербии, Португалии и Нидерландам.
- 16 сборных участвуют в соревнованиях. Они поделены на 4 группы, в каждой - по 4 команды. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета. Плей-офф, соответственно, начнется со стадии 1/4 финала.
- Это первый чемпионат Европы по футзалу, на котором выступают 16 команд, а не 12 как это было раньше. Теперь Евро будет проходить каждые 4 года, а не каждые 2 года как это было раньше.
- Титул чемпионов Европы защищает Португалия. Между прочим, они также действующие чемпионы мира.