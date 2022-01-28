Украинцам в заключительном туре группового этапа противостоял действующий чемпион Европы.

В пятницу, 28 января, в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2022 по футзалу сборная Украины противостояла сборной Португалии. Поединок прошел на арене "Мартини Плаза" в Гронингене.

Первый тайм поединка завершился без забитых мячей. Единственный гол в поединке забил Зики в концовке второго тайма.

Украина - Португалия - 0:1

Гол: Зики, 37

Украина: Цыпун, Чернявский, Корсун, Шотурма, Зварич - Савенко, Лебидь, Сирый, Абакшин, Журба

Португалия: Андре Соуза, Эрик, Жоау Матуш, Бруну Коэльо, Пани Варела - Эду, Андре Коэльо, Томаш Пасу, Афонсу Жезуш, Фабиу Сесилиу, Зики, Мигел Анжелу, Тьягу Бриту, Паулета

В другом матче нашей группы сборная Сербии одержала победу над Нидерландами со счетом 3:2. Благодаря результату этого поединка Украина смогла выйти в плей-офф турнира.

В первом туре Украина сенсационно проиграла Нидерландам (2:3). Во втором туре украинцы одержали разгромную победу над сербами (6:1).

По итогам группового этапа сборная Украины заняла второе место в группе А с 3 набранными очками. Первая строчка за Португалией (9 очков), Нидерланды (3 очка) заняли третье место, а Сербия (3 очка) стала четвертой.

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