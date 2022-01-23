"Желто-синие" продолжают бороться за выход из группы.

Во втором туре группового этапа чемпионата Европы-2022 по мини-футболу сборная Украины разгромила команду Сербии. Поединок прошел на арене "Ziggo Dome" в Амстердаме.

В первом тайме подопечные Александра Косенко отличились в воротах сербов 4 раза. Однажды соперник умудрился забить в собственные ворота.

Во втором тайме Михаил Зварыч оформил дубль, а Игорь Корсун забил шестой мяч украинцев. У сербов хватило сил лишь на один гол престижа.

Сербия - Украина - 1:6

Голы: Томич, 39 - Зварыч, 2, 34, Васич, 6 (автогол), Абакшин, 15, Чернявский, 20, Корсун, 38

Украина: Ципун - Фаренюк, Корсун, Шотурма, Зварыч - Савенко, Лебедь, Серый, Чернявский, Абакшин

В другом матче нашего квартета Португалия сыграет против Нидерландов 23 января в 18:30 по киевскому времени. В первом туре Украина сенсационно проиграла нидерландцам. 28 января "желто-синие" сыграют против португальцев.

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