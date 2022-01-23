Во втором туре группового этапа чемпионата Европы-2022 по мини-футболу сборная Украины разгромила команду Сербии. Поединок прошел на арене "Ziggo Dome" в Амстердаме.
В первом тайме подопечные Александра Косенко отличились в воротах сербов 4 раза. Однажды соперник умудрился забить в собственные ворота.
Во втором тайме Михаил Зварыч оформил дубль, а Игорь Корсун забил шестой мяч украинцев. У сербов хватило сил лишь на один гол престижа.
Сербия - Украина - 1:6
Голы: Томич, 39 - Зварыч, 2, 34, Васич, 6 (автогол), Абакшин, 15, Чернявский, 20, Корсун, 38
Украина: Ципун - Фаренюк, Корсун, Шотурма, Зварыч - Савенко, Лебедь, Серый, Чернявский, Абакшин
В другом матче нашего квартета Португалия сыграет против Нидерландов 23 января в 18:30 по киевскому времени. В первом туре Украина сенсационно проиграла нидерландцам. 28 января "желто-синие" сыграют против португальцев.
Евро-2022 по футзалу: главное
- Престижный турнир принимают Нидерланды с 19 января по 6 февраля. Матчи проходят в Амстердаме и Гронингене.
- Украина попала в группу А к Сербии, Португалии и Нидерландам.
- 16 сборных участвуют в соревнованиях. Они поделены на 4 группы, в каждой - по 4 команды. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета. Плей-офф, соответственно, начнется со стадии 1/4 финала.
- Это первый чемпионат Европы по футзалу, на котором выступают 16 команд, а не 12 как это было раньше. Теперь Евро будет проходить каждые 4 года, а не каждые 2 года как это было раньше.
- Титул чемпионов Европы защищает Португалия. Между прочим, они также действующие чемпионы мира.