Украинцы отправили пять мячей в ворота Казахстана.

В понедельник, 31 января, национальная сборная Украины противостояла сборной Казахстана в рамках 1/4 финала чемпионата Европы по футзалу. Поединок проходил в Амстердаме на арене "Зигго Доум" и завершился победой украинской команды.

Украинцы открыли счет в поединке в первом тайме, голом с пенальти отличился Шотурма на 15-й минуте матча.

Во второй половине игры Корсун получил прекрасный пас и вышел один на один с вратарем и прекрасным ударом перебросил Игиту, удвоив преимущество сборной Украины. На 30-й минуте вратарь Казахстан слишком далеко вышел из своих ворот и Зварич перехватив мяч забил шикарный гол со своей половины поля, доведя счет до разгромного.

Ближе к концу матча игроки сборной Казахстана сумели прижать украинцев и забили два гола. Однако в последние две минуты матча казахстанцы слишком увлеклись атакой и украинцы наказали их двумя голами в пустые ворота со своей половины поля. За 40 секунд до конца встречи Казахстан забил третий гол в ворота Украины, вернув интригу в матч, но украинцы сумели выстоять и завоевать путевку в полуфинал турнира.

Казахстан - Украина - 3:5

Голы: Дуглас Жуниор, 34, Оразов, 38, 40 - Шотурма, 15 (пен), Корсун, 25, Зварич, 30, Разуванов, 39, Лебидь, 39.

Казахстан: Игита, Кнауб, Турзагулов, Дуглас Жуниор, Оразов, Атантаев, Карагулов, Валиуллин, Акбаликов, Есенаманов, Токаев, Сагындыков

Украина: Цыпун, Чернявский, Корсун, Шотурма, Зварич, Савенко, Радевич, Разуванов, Лебидь, Сирый, Абакшин, Журба, Педяш

Также в этот день был сыгран еще один поединок 1/4 финала. Сборная Португалии в напряженном матче одержала победу над сборной Финляндии со счетом 3:2.

Еще два поединка 1/4 финала будут сыграны 1 февраля. Сборная Испании сыграет против Словакии, а Россия померяется силами с Грузией.

Напомним, сборная Украины заняла второе место в своей группе, выиграв всего один матч - против сборной Сербии (6:1) и проиграв дважды - против Нидерландов (2:3) и Португалии (0:1).

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