Сборные Украины и России сойдутся в битве за финал первенства континента.

В четверг, 4 февраля, в рамках полуфинала чемпионата Европы по футзалу национальная сборная Украины сыграет против сборной России.

Украинская команда под руководством Александра Косенко чудом попала в плей-офф Евро-2022. Напомним, украинцы заняли второе место в своей группе только благодаря победе Сербии над Нидерландами в последнем туре. Сборная Украины набрала три очка, проиграв в первом туре неожиданно Нидерландам (2:3). Во втором туре подопечные Косенко разгромили Сербию (6:1) и в последнем туре проиграли минимально Португалии (0:1).

Уже в 1/4 финала турнира сборная Украины показала более достойную и качественную игру, одержав яркую победу в противостоянии со сборной Казахстана (5:3).

Сборная России свой путь до полуфинала прошла более уверенно. В своей группе россияне одержали три разгромных победы с общим счетом 16:2 и заняли первое место. Подопечные Скоровича в первом туре разбили Словакию со счетом 7:1, во втором туре разобрались со сборной Хорватии (4:0) и в третьем туре разгромили Польшу (5:1). В 1/4 финала Россия без проблем разобралась со сборной Грузии со счетом 3:1.

Украине достался довольно непростой соперник в 1/2 финала. Россия в рейтинге УЕФА занимает вторую позицию, а Украина - 11-ю. Однако, это очень принципиальный противник и украинские спортсмены абсолютно точно сделают все, чтобы завоевать путевку в финал турнира.

Фаворитом этого противостояния букмекеры считают сборную России.

На победу команды Скоровича предлагают коэффициент 1.50. Ничью оценили в 7.00, а победу Украины в 3.85.

Букмекеры считают, что матч России и Украины получится довольно результативным: тотал больше 4.5 мяча идет за 1.40, а тотал меньше 4.5 мяча - за 2.82.

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