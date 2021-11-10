Сборная Украины проведет контрольный матч в Одессе.

11 ноября сборная Украины проведет товарищеский матч против сборной Болгарии. Команды сыграют на стадионе "Черноморец" в Одессе.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Болгария.

Украина - Болгария: где смотреть матч

В прямом эфире противостояние украинской и болгарской сборных можно будет посмотреть на канале "Футбол 1".

Стартовый свисток прозвучит в 19.30.

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Телеканал "Украина" покажет матч в записи. Трансляция начнется в 23.20.

Украина - Болгария: перед матчем

История противостояний между командами насчитывает 4 встречи: трижды побеждала Украина (3:0, 1:0 и 1:0) и один раз была зафиксирована ничья (1:1). Все матчи были товарищескими.

25 игроков были вызваны в расположение сборной Украины на этот сбор. Травмированного Виталия Миколенко в лагере заменил Виктор Корниенко.

Рассудит соперников бригада арбитров из Турции во главе с Ардой Кардезлером. Обязанности четвертого рефери будет исполнять украинец Виталий Романов.

Сборная Украины сыграет с болгарами перед поединком против Боснии и Герцеговины (16 ноября). Это будет решающий матч для "желто-синих", в котором на кону будет стоять путевка на чемпионат мира-2022.

Автор: Антон Дударь