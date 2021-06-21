Андрей Шевченко выбрал состав на решающий матч группового этапа.

Стали известны стартовые составы сборных Украины и Австрии на матч 3-го тура группового этапа Евро-2020, который пройдет на "Национальном стадионе" в Бухаресте.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Австрия.

Составы команд

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Зинченко, Малиновский, Ярмоленко, Яремчук

Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Судаков, Кривцов, Степаненко, Марлос, Макаренко, Цыганков, Беседин, Тымчик, Довбик

Австрия: Бахманн, Драгович, Хинтереггер, Алаба, Лайнер, Забитцер, К. Шлагер, Лаймер, Гриллич, Баумгартнер, Арнаутович

Запасные: А. Шлагер, Перван, Ульмер, Пош, Ильсанкер, Грегорич, Линхарт, Триммель, Шауб, Шопф, Онисиво, Калайджич

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Напомним, что в заявку команды на матч не попали Александр Зубков и Денис Попов, которые не успели восстановиться после травм, а также Роман Безус.

Украина - Австрия: перед матчем

Обе команды в группе С уступили Нидерландам, но выиграли у Северной Македонии. К очной встрече Украина и Австрия подходят с одинаковым количеством очков. Но команда Шевченко располагается выше в таблице, поскольку имеет больше забитых голов (4:4 против 3:3 у австрийцев).

Украина дважды встречалась с Австрией в товарищеских матчах - 2:1 в 2011 году и 2:3 в 2012-ом.

Сохранить второе место в группе С Украине позволит даже ничейный результат. В то же время поражение отбросит "желто-синих" на итоговую третью позицию. Австрия же должна добыть только победу, если хочет финишировать второй.

Уже известно, что поединок будет обслуживать "фартовый" для Украины арбитр, который работал на матче Евро-2012, когда "желто-синие" победили Швецию (2:1).

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Автор: Антон Дударь