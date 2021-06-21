Три футболиста не попали в данный список.

Тренерский штаб сборной Украины огласил заявку на матч 3-го тура группового раунда Евро-2020 против сборной Австрии.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Австрия.

Вингер "Ференцвароша" Александр Зубков не успел восстановиться от травмы и пропустит эту игру. Защитник "Динамо" Денис Попов и полузащитник "Гента" Роман Безус также не попали в заявку.

Заявка сборной Украины:

1. Георгий Бущан, 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин, 2. Эдуард Соболь, 4. Сергей Кривцов, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 24. Александр Тимчик, 3. Георгий Судаков, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 14. Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 9. Роман Яремчук, 18. Артем Довбик, 19. Артем Беседин

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Украина - Австрия: перед матчем

Обе команды в группе С уступили Нидерландам, но выиграли у Северной Македонии. К очной встрече Австрия и Украина подходят с одинаковым количеством очков. Но команда Шевченко располагается выше в таблице, поскольку имеет больше забитых голов (4:4 против 3:3 у австрийцев).

Украина дважды встречалась с Австрией в товарищеских матчах - 2:1 в 2011 году и 2:3 в 2012-ом.

Сохранить второе место в группе С Украине позволит даже ничейный результат. В то же время поражение отбросит "желто-синих" на итоговую третью позицию. Австрия же должна одержать только победу, если хочет финишировать второй.

Уже известно, что поединок будет обслуживать "фартовый" для Украины арбитр, работавший на матче Евро-2012, когда "желто-синие" победили Швецию (2:1).

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Автор: Артем Будрин