Александр Зубков получил травму в поединке с Нидерландами.

Полузащитник "Ференцвароша" Александр Зубков, который получил травму в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 Нидерланды - Украина, не сможет помочь "желто-синим" в ключевом поединке с Австрией.

Об этом в эфире программы "Великий футбол" сообщил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Зубков уже пропустил матч против Северной Македонии и пока продолжает восстанавливаться после растяжения камбаловидной мышцы ноги.

"Зубков восстанавливается, мы не можем форсировать его возвращение. С ним работают хорошие физиотерапевты. С Австрией он точно не сыграет", - сказал Шевченко.

Украина - Австрия: перед матчем

Матч Украина - Австрия пройдет 21 июня в Бухаресте. Стартовый свисток прозвучит в 19.00.

Обе команды в группе С уступили Нидерландам, но выиграли у Северной Македонии. К очной встрече Австрия и Украина подходят с одинаковым количеством очков и идентичной разницей забитых/пропущенных мячей. Но команда Шевченко располагается выше в таблице, поскольку имеет больше забитых голов (4:4 против 3:3 у австрийцев).

Украина дважды встречалась с Австрией в товарищеских матчах - 2:1 в 2011 году и 2:3 в 2012-ом.

Сборную Украины для того, чтобы сохранить второе место в группе, устроит даже ничья. В то же время поражение отбросит "желто-синих" на итоговую третью позицию. Австрия же должна добыть только победу, если хочет финишировать второй.

Уже известно, что поединок будет обслуживать "фартовый" для Украины арбитр, который работал на матче Евро-2012, когда "желто-синие" Швецию (2:1).

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Автор: Антон Дударь