Футболистам сборной Украины осталось преодолеть последний барьер на пути к ЧМ-2022 в Катаре.

В воскресенье, 5 июня, состоится поединок финала плей-офф отбора на ЧМ-2022, в котором сборная Уэльса сыграет против Украины.

Игру примет стадион "Миллениум" в городе Кардифф. Обслужит матч арбитр из Испании Антонио Матеу Лаос.

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Игра с Уэльсом - последний барьер, который нужно преодолеть национальной сборной Украины, чтобы завоевать заветную путевку на мундиаль в Катаре.

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На территории Украины матч будут транслировать телеканалы "Индиго TV", а также "Футбол 1" и платформа oll.tv.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Стоит отметить, что изначально матчи плей-офф отбора на ЧМ-2022 с участием Украины должны были пройти в конце марта, однако были перенесены из-за военного вторжения России в Украину.

В рамках подготовки к решающим играм квалификации на чемпионат мира и матчам Лиги наций подопечные Александра Петракова провели три спарринга. Украинцы победили немецкую "Боруссию" из Менхенгладбаха (2:1) и итальянский "Эмполи" (3:1), а также сыграли вничью с хорватской "Риекой" (1:1).

В полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022 национальная сборная Украины одержала победу над сборной Шотландии в Глазго. Голами в составе команды Александра Петракова отличились Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Артем Довбик. За Шотландию гол забил Макгрегор.

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Это был первый официальный матч нашей команды в этом году.

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