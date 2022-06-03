В воскресенье, 5 июня, состоится поединок финала плей-офф отбора на ЧМ-2022, в котором сборная Уэльса сыграет против Украины.
Игру примет стадион "Миллениум" в городе Кардифф. Обслужит матч арбитр из Испании Антонио Матеу Лаос.
Уэльс - Украина: букмекеры сделали прогноз на финал отбора на ЧМ-2022
Игра с Уэльсом - последний барьер, который нужно преодолеть национальной сборной Украины, чтобы завоевать заветную путевку на мундиаль в Катаре.
Уэльс - Украина: где смотреть матч
На территории Украины матч будут транслировать телеканалы "Индиго TV", а также "Футбол 1" и платформа oll.tv.
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Стоит отметить, что изначально матчи плей-офф отбора на ЧМ-2022 с участием Украины должны были пройти в конце марта, однако были перенесены из-за военного вторжения России в Украину.
В рамках подготовки к решающим играм квалификации на чемпионат мира и матчам Лиги наций подопечные Александра Петракова провели три спарринга. Украинцы победили немецкую "Боруссию" из Менхенгладбаха (2:1) и итальянский "Эмполи" (3:1), а также сыграли вничью с хорватской "Риекой" (1:1).
В полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022 национальная сборная Украины одержала победу над сборной Шотландии в Глазго. Голами в составе команды Александра Петракова отличились Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Артем Довбик. За Шотландию гол забил Макгрегор.
Шотландия - Украина: обзор матча 1/2 финала отбора на ЧМ-2022
Это был первый официальный матч нашей команды в этом году.
Сборная Украины: путь на ЧМ-2022
- Подопечные Петракова заняли второе место в своей отборочной группе вслед за Францией, обойдя команды Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.
- Если сборная Украины сможет пройти Уэльс, то в финальной стадии чемпионата мира в Катаре сыграют в группе B с командами Англии, США и Ирана.
- Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.