Сборные Украины и Уэльса разыграют путевку на чемпионат мира в Катаре.

В воскресенье, 5 июня, в Кардиффе состоится финальный матч плей-офф отбора на чемпионат мира-2022, в котором национальная сборная Украины встретится с Уэльсом. Встречу примет стадион "Миллениум".

Накануне украинцы провели потрясающий матч в рамках полуфинала плей-офф отбора на ЧМ-2022 против сборной Шотландии. Подопечные Александра Петракова, в это невероятно сложное для страны время, в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк" разбили шотландцев со счетом 3:1.

Шотландия - Украина: обзор матча 1/2 финала отбора на ЧМ-2022

Несмотря на то, что украинские футболисты не имели достаточно игровой практики и были не в самых оптимальных физических кондициях, они показали свой характер, несокрушимый украинский дух и добились триумфа.

Из состава сборной Украины, который играл против Шотландии, сложно выделить каких-то отдельных футболистов. Все сыграли на высоком уровне, все продемонстрировали свои лучшие качества и это была командная победа.

Однако, были и погрешности. Сборная Украины во второй половине матча против Шотландии подсела, было заметно, что физически команда не может держать темп весь матч. Это едва не привело к потере результата. Будь немного удачливее нападающие шотландской команды в завершающей стадии, мы могли бы получить и другой результат. Этим будет пробовать воспользоваться и сборная Уэльса.

Сборной Украины нужно найти баланс, грамотно распределить силы на весь матч против Уэльса, чтобы не допустить таких провалов в обороне, как в концовке игры с шотландцами. Тогда мы сможем увидеть нашу команду на ЧМ в Катаре.

Обе команды невероятно мотивированы, обе команды очень хотят попасть на мундиаль. Для многих игроков, кто будет играть в этом противостоянии это будет едва ли не последний шанс сыграть на большом турнире. Это история Ярмоленко, он об этом говорил неоднократно, это история и валлийца Гарета Бэйла.

Возможно дуэль лидеров и капитанов команд Ярмоленко и Бэйла станет ключевой в этом противостоянии. У них очень похожая история. Наш капитан получал мало игровой практики в "Вест Хэме" на протяжении сезона, Бэйл практически не играет в "Реале". Но в играх за свои сборные это совершенно другие футболисты. Они отдают все на поле и сражаются на результат до конца. Оба заслуживают поехать на мундиаль, но поедет только один.

Кому достанется последний билет в Катар: валлийцам, которые не играли на чемпионатах мира с 1958 года, или же Украине, которая провела выдающийся матч с Шотландией?

Уэльс - Украина: прогнозы букмекеров на матч

Букмекеры не смогли определить явного фаворита финала.

Аналитики дают на победу Уэльса в основное время коэффициент 2,70, на ничью - 3,00, а на победу сборной Украины - 2,85.

Проход подопечных Александра Петракова на ЧМ-2022 оценен коэффициентом 1,93, а сборной Уэльса - 1,87.

Также стоит отметить, что эксперты уверены в том, что игра в Кардиффе будет малорезультативной. На то, что футболисты не забьют более двух мячей, предлагается коэффициент - 1,50.

Сборная Украины: путь на ЧМ-2022